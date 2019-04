Maradona le dedicó triunfo del Dorados a Nicolás Maduro e insultó a Donald Trump [VIDEO]

Diego Armando Maradona dejó por un lado el fútbol para lanzar un discurso netamente político tras el triunfo de su equipo, el Dorados de Sinaloa. El mundialista con la selección argentina tuvo polémicas declaraciones en conferencia de prensa donde le dedicó la victoria a Nicolás Maduro e insultó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El ‘Gran Pez’, donde Maradona trabaja como director técnico, obtuvo una importante victoria por 3-2 sobre el Tampico Madero en la fecha 12 del Clausura de la Liga de Ascenso MX. Al finalizar el cotejo el ‘Pelusa’ atendió a la prensa local y envió un mensaje a Venezuela y al mandatario estadounidense.

“Quiero dedicarle el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo por los sheriffs del mundo, que son estos yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo se creen que nos pueden llevar por delante. No, a nosotros no. A nosotros no nos compra ese chirolita que tienen de presidente”, indicó el DT del Dorados de Sinaloa.

Luego volvió al ámbito futbolístico donde no se cansó de derramar elogios a sus jugadores por conseguir los tres puntos, además apuntó su artillería contra sus críticos tras meterse a zona de liguilla en la búsqueda del ascenso.

“Hoy vieron pasión, jugadores increíbles que hacen de la pelota un juguete y los que decían que estábamos en el último lugar, que se fijen bien y después hablamos. Estamos en zona de liguilla de nuevo y pelearemos por el campeonato”, finalizó el campeón del mundo con la selección argentina.