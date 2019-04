Universitario: ¿Qué dijo Roberto Chale sobre la posibilidad de reemplazar a Nicolás Córdova? [VIDEO]

La aplastante caída de Universitario ante Binacional se sumó a la lista de resultados negativos que los dirigidos por Nicolás Córdova han obtenido en las últimas fechas y que podrían costarle el buzo crema.

Uno de los voceados para sustituir al entrenador chileno sería Roberto Chale. El 'niño terrible' es un personaje muy identificado con la camiseta crema, bajo su mando se logró el tricampeonato nacional 1998-2000 y eso aun pesa en la mente del hincha.

En diálogo con Juan Carlos Esteves, el entrenador señaló 'Yo soy profesional de la 'U', yo tengo contrato por todo el 2019, a mí me tienen que pagar por las buenas o por las malas. Si no me usan, no me importa. Además yo soy hincha de la 'U', ellos (la actual directiva) no son nada. Ya los van a cambiar".

Ante la insistente pregunta (¿Si le dicen "Chau, Cordova. Hola, Roberto", tú asumirías o no?), el 'niño terrible' afirmó que de ninguna manera lo haría, que a ellos ya los iban a botar.

Respecto a la situación que vive Universitario, Chale mencionó: "La verdad que no lo he visto, la altura siempre es complicada. Nosotros queremos a la U, que gane títulos y no estamos para agudizar (los problemas). Soy hincha de la U, tres veces campeón. El último campeón apertura".

Universitario arrancó con buen pie la Liga 1, manteniendo un invicto que se alargó por 4 fechas, sin embargo las derrotas con Melgar y Binacional, sumado al empate de local con Alianza Universidad, habrían generado molestias en algunos hinchas cremas, quienes responsabilizan a Nicolás Córdova del momento que vive Universitario.