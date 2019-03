Nicolás Córdova elogia a Andy Polar: "Es el mejor jugador que he visto" [VIDEO]

Universitario de Deportes cayó ante Binacional por 4-2 en una gran presentación del cuadro de Juliaca. Andy Polar fue uno de los valuartes del cuadro local y su talento no pasó desapercibido para el director técnico de cuadro 'crema', Nicolás Córdova.

El estratega 'merengue' intentó explicar en la conferencia de prensa las causas de la derrota. Al momento de enumerar las causas de la caída, el entrenador chileno señaló a Andy Polar como uno de los jugadores más destacados, no solo del partido, sino también de lo que va del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1.

"No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás", indicó.

"Hace tres fechas estábamos a un punto de la punta, pero tuvimos esta seguidilla de partidos, con dos en altura y uno donde tendríamos que haber llevado el triunfo no lo logramos. El campeonato es sumamente exigente, hay equipos con una gran propuesta y Binacional es uno de ellos, tiene muy merecido lo que está viviendo", agregó el técnico a manera de explicación por el resultado en Juliaca.

Por otro lado, Córdova se mostró optimista de cara a lo que queda del campeonato señalando que el título "se gana o se pierde a fin de año".