Real Madrid vs Huesca EN VIVO por la jornada 23 de la Liga Santander

Real Madrid recibe a Huesca en el Estadio Santiago Bernabéu EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Movistar+) HOY domingo 31 a la 1:45 p.m. (horario peruano) en encuentro por la fecha 23 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía LaRepublica.pe.

Luego de iniciar la etapa del renacimiento con Zinedine Zidane a la cabeza, el cuadro de Real Madrid tiene la consigna de acercarse lo más que pueda al Barcelona -que aparentemente se adueñó de la Liga con 15 puntos de diferencia- para no perder la s enda que lo dirigiría a la próxima edición de la Champions League.

Luego de vencer por 2-0 a Celta de Vigo, el elenco ‘merengue’ tiene la consigna de ganar lo que resta del campeonato, pues aunque tenga remotas posibilidades de obtener el título de la liga española, el enfoque está puesto en fortalecer a la escuadra blanca.

Sin embargo, deberán encontrar los puntos con la ausencia de Thibaut Courtois, Dani Carvajal y Vinicius Junior, por lo que Navas, Toni Kroos y Gareth Bale se apuntan como los componentes que serán titulares en el encuentro de hoy.

"Thibaut no está bien, por eso no ha entrenado. Tiene molestias y ahora vamos a ver lo que tiene exactamente y el tiempo que se va a quedar fuera. Yo no voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia y más con él, que ha jugado mucho con el Real Madrid y la selección belga. Ahora es cuestión de días, pero mañana (domingo) no va a estar", sostuvo el entrenador de Real Madrid.

Por su lado, el elenco de Huesca pasa un panorama más desalentador, pues su última ubicación en la tabla de posiciones y la irregularidad en los resultados demostraría que es el equipo candidato a dejar la máxima competencia española, aunque los de Rodríguez apelarán a su mejor versión para no quedar sin oportunidades.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Huesca por la Liga Santander:

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane, Álvaro Odriozola, Luka Modrić, Toni Kroos, Isco, Marco Asensio, Karim Benzema, Gareth Bale.

DT: Zinedine Zidane

Huesca: Santamaría, Jorge Pulido, Jorge Miramón, Martín Mantovani, Adrián Diéguez, David Ferreiro, Moi Gómez, Yangel Herrera, Ezequiel Ávila, Álex Gallar, Enric Gallego.

DT: Francisco Rodríguez Vílchez

Real Madrid vs Huesca: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Huesca está programado para las 1:45 pm. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 pm. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 3:45 pm. Además en España será a las 7:45 pm.

Real Madrid vs Huesca: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga Santander deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN en latinoamérica y Movistar+ en España.

Guía de canales del Real Madrid vs Huesca por la Liga Santander:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Internacional: Facebook Live, Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Horarios para ver el España vs Malta EN VIVO ONLINE por la Liga Santander:

México 12:45 pm.

Perú 1:45 pm.

Ecuador 1:45 pm.

Colombia 1:45 pm.

Bolivia 2:45 pm.

Venezuela 2:45 pm.

Argentina 3:45 pm.

Chile 3:45 pm.

Uruguay 3:45 pm.

Paraguay 3:45 pm.

Brasil 4:45 pm.

España 8:45 pm.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Huesca?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Huesca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.