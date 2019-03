Boxeador muerde el abdomen de su rival y es descalificado [VIDEO]

El mundo del box está indignado por los hechos cometidos por Kash Ali, el boxeador que vilmente mordió el abdomen de su rival David Price.

Todos en el M&S Bank Arena de Liverpool quedaron petrificados con lo que veían en el ring. En el quinto asalto Kash Ali mordió sin piedad el abdomen de David Price.

La esperada pelea fue detenida por este penoso acto, sin embargo no fue el único hecho que se dio durante la lucha, Ali también golpeó a traición en la nuca a su rival.

El árbitro Mark Lyson estaba advertido del bajo accionar de Ali, sin embargo no fue hasta el quinto round que la pelea llegó a su punto más álgido cuando el mencionado peleador mordió en el abdomen a David Price.

Ali fue inmediatamente descalificado, y se marchó insultado. El público no le perdonó su lamentable actuación y terminó saliendo entre residuos de comida y vasos de plástico.

“Había hecho algunas cosas desde el principio y pensé que había perdido la cabeza por completo. Le hice daño en el cuerpo justo antes de la mordida final", comentó Price, quien fue decretado como el ganador del encuentro.

"Es una vergüenza lo que ha hecho (…) No se le debería permitir volver a un ring de boxeo nunca más. No se le debe pagar por la pelea; Que le den el dinero al boxeo de base y que ayuden a desarrollar el boxeo amateur (…) Morder a un hombre cuando está en el suelo es una de las cosas más bajas", explicó Tony Bellew, ex campeón mundial de peso crucero.

😡 "He shouldn't be allowed back in a boxing ring again"@TonyBellew left shocked after David Price is bitten by Kash Ali



