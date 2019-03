La ‘U’ no levanta cabeza

Sin una idea clara de juego, ni sistema, los cremas llegaron a Juliaca con la consigna de sacudirse del empate obtenido en casa la fecha pasada ante Alianza Universidad. Sin embargo, el planteamiento de Nicolás Córdova no dio el resultado deseado y, sin mucho que reclamar, la ‘U’ cayó por 4-2 ante un Binacional que cada día se hace más fuerte en casa.

La superioridad del equipo de Javier Arce se notó, incluso, desde antes del pitazo inicial. Y es que los cremas salieron al campo sin un ‘9’ ante la presencia de Germán Denis en la banca por no estar, supuestamente, al 100% por un viaje que realizó a mitad de semana a Argentina para resolver asuntos personales. Binacional no solo aprovechó la poca capacidad ofensiva de la visita, sino también su débil defensa. Guillermo Rodríguez nuevamente dejó mucho que desear atrás, tanto así que abrió el marcador a favor del rival. A los 7’ autogol del uruguayo, al tratar de desviar el balón luego de un pase de Andy Polar.

Dicho tanto no hizo más que reforzar a Binacional, que no bajó los brazos y pasó por encima de los cremas. A los 14’ Edson Aubert anotó un golazo de larga distancia al ver a José Carvallo salido para desatar la fiesta en el estadio Guillermo Briceño, pero las cosas no se quedaron así. A los 28’ Aldair Rodríguez le pegó abajo, cruzado para superar al golero y decretar el 3-0.

La molestia de los jugadores de la ‘U’ se vio reflejada en la reacción de Alberto Quintero (37’), quien no aceptó un jugada de lujo de Millán. Jeickson Reyes también se fue expulsado, pues se metió en el lío. Después de ello llegaría el descuento de los cremas por medio de Jerson Vásquez (42’).

En el segundo tiempo los cremas replantearon, ingresó Morales por Rodríguez y Denis en lugar de Velarde. No obstante, eso no impidió que a los 13’ Aldair Rodríguez anote el cuarto para Binacional. La ‘U’ logró poner el segundo a los 23’ de penal gracias a Denis. Después nada cambió. ❖

