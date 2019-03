Ver Real Madrid vs Huesca EN VIVO: hora y canal del partido por Liga Santander 2019

Real Madrid vs Huesca EN VIVO | Ver Real Madrid vs Huesca HOY por Internet Gratis | YouTube | Live Streaming | EN DIRECTO ONLINE por ESPN 3, Movistar + y beIN Sports: se ven las caras en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la Liga Santander 2019. Si deseas ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto de este partido a través de LaRepública.pe.

Real Madrid vs Huesca EN VIVO: alineaciones confirmadas

ALINEACIÓN 👥 | Estos son los 11 jugadores que Francisco Rodríguez ha elegido hoy para el #RealMadridHuesca 👇



El Real Madrid llega con otro ánimo al partido contras el Huesca luego de que en la anterior jornada haya vencido al Celta de Vigo en el regreso al banquillo de Zinedine Zidane, quien volvió para reemplazar a Santiago Solari y preparar al nuevo equipo de cara a la siguiente temporada.

"Thibaut Courtois no está bien, por eso no ha entrenado. Tiene molestias y ahora vamos a ver lo que tiene exactamente y el tiempo que se va a quedar fuera. Yo no voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia y más con él, que ha jugado mucho con el Real Madrid y la selección belga", dijo 'Zizou' sobre uno de los lesionados en su actual plantilla (los demás son Carvajal y Vinicius Jr.).

Real Madrid vs Huesca EN VIVO por LaLiga Santander 2019: historial de sus últimos partidos

¿A qué hora juegan HOY Real Madrid vs Huesca por LaLiga Santander 2019?

El Real Madrid vs Huesca, que será el encuentro que le ponga fin a la jornada 29 de la Liga Santander, está programado para la 1:45 p. m. (hora peruana) y 7:45 p. m. (hora española); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal hará la transmisión del Real Madrid vs Huesca por LaLiga Santander 2019?

Para poder seguir las incidencias de este duelo, donde el Real Madrid (3° con 54 puntos) seguirá luchando para alcanzar al líder FC Barcelona y Huesca (20° con 22 unidades) dar el golpe para salir de la zona del descenso, podrás recurrir a las señales pague por ver de ESPN 3, beIN Sports y Movistar + de España.

¿Cómo ver Real Madrid vs Huesca EN VIVO y EN DIRECTO por celular?

Para poder ver el Real Madrid vs Huesca Gratis por Internet y no perderte ni un segundo de este enfrentamiento, estarán disponibles las aplicaciones de ESPN Play, Movistar Play. Además, La República te brindará toda la información EN VIVO con todos los pormoneros.

Ver Real Madrid vs Huesca por LaLiga Santander 2019 | Alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane, Álvaro Odriozola, Luka Modrić, Toni Kroos, Isco, Marco Asensio, Karim Benzema, Gareth Bale.

Huesca: Santamaría, Jorge Pulido, Jorge Miramón, Martín Mantovani, Adrián Diéguez, David Ferreiro, Moi Gómez, Yangel Herrera, Ezequiel Ávila, Álex Gallar, Enric Gallego.

Ver Real Madrid vs Huesca por LaLiga Santander 2019 | Horarios en el mundo

México - 12:45 p. m.

Perú - 1:45 p. m.

Ecuador - 1:45 p. m.

Colombia - 1:45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 1:45 p. m.

Bolivia - 2:45 p. m.

Venezuela - 2:45 p. m.

Paraguay - 2:45 p. m.

Argentina - 3:45 p. m.

Chile - 3:45 p. m.

Uruguay - 3:45 p. m.

Brasil - 3:45 p. m.

Ver Real Madrid vs Huesca por TNT Sports | LaLiga Santander 2019

Narración: Germán Sosa

Comentarios: Quique Wolff

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Gratis el Real Madrid vs Huesca por LaLiga Santander 2019?

Si quieres seguir el Real Madrid vs Huesca por Internet Gratis, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.