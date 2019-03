Selección Peruana Sub 17: Alessandro Burlamaqui sueña con llegar al Mundial Brasil 2019

El futbolista de la selección peruana sub 17, Alessandro Burlamaqui, expresó su alegría por haber logrado la clasificación de la mini 'blanquirroja' al Hexagonal final del Sudamericano de la categoría juvenil; asimismo, prometió sacrificio junto al plantel para obtener su boleto al Mundial Brasil 2019.

"Estoy muy feliz. Me llena de orgullo, casi no puedo hablar. Es el mejor recuerdo que me llevo de la vida. Ahora hay que clasificar al Mundial", atinó en primera instancia el talentoso volante que milita en las inferiores del Espanyol de Cataluña.

Alessandro Burlamaqui, por otra parte, aprovechó para agradecer a sus familiares por el apoyo que le dan desde el Estadio San Marcos. "Me siguen a todos lados y lo que he logrado ha sido gracias a ellos", acotó Burlamaqui para Latina Televisión.

Perú viene de derrotar a Ecuador por 2-0 en la última jornada del Grupo A del Sudamericano Sub 17 en el estadio de San Marcos. El equipo 'bicolor' consiguió los goles en el primer tiempo y logró acceder al hexagonal final que se inicia el próximo martes.

La selección peruana que dirige Carlos Silvestri clasificó como primero del grupo A con 8 unidades y sin derrotas. Chile y Ecuador son los que acompañan a la 'Bicolor' en la siguiente etapa. Destaca que, las cinco primeras delegaciones irán al mundial que se desarrollará en Brasil; siempre y cuando la 'Canarinha' quede entre los clasificados.