Pumas vs Chivas EN VIVO: juegan en un partidazo por la Liga MX 

VER EN VIVO | Pumas vs Chivas se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Televisa Deportes y TDN) | YouTube | Pumas vs Chivas por Internet Gratis | por la jornada 12 de la Liga MX. Este cotejo se desarrollará en el estadio Olímpico Universitario desde las 1:00 p.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El 'Rebaño Sagrado' lleva tres torneos consecutivo sin clasificarse a la liguilla y buscará los tres puntos cuando visite a un Pumas que también atraviesa su propia crisis en la Liga MX.

Chivas Guadalajara sufrió una seguidilla de derrotas dolorosas ante su clásico rival. Quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa MX por América y nuevamente perdió ante las 'Águilas' por la undécima fecha para quedarse estancado en 15 puntos.

Pumas lleva tres partidos sin ganar en la Liga MX. El cuadro que dirige Bruno Marioni está en el puesto 15 con apenas 10 unidades, ya muy lejos de intentar un lugar en la liguilla final.

Pumas vs Chivas: horarios en el mundo

México: 12:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Pumas vs Chivas: alineaciones probables

Pumas: Alfredo Saldívar, Alejandro Arribas, Luis Quintana, Alan Mozo, Idekel Domínguez, Ignacio Malcorra, Andrés Iniestra, Pablo Barrera, Juan Iturbe, Felipe Mora, Carlos González. DT: Bruno Marioni.

Chivas: Raúl Gudiño, Hiram Mier, Miguel Ponce, Jair Pereira, José Van Rankin, Miguel Basulto, Dieter Villalpando, Alejandro Zendejas, Isaac Brizuela, Alan Pulido, Ernesto Vega.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Pumas vs Chivas?

Si quieres seguir el Pumas vs Chivas Guadalajara Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.