Sevilla vs Valencia EN VIVO GRATIS vía DirecTV Sports por la Liga Santander 2019

Sevilla vs Valencia EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV: se enfrentan este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 29 de LaLiga Santander 2019 a las 9:15 hora peruana, y a las 16:15 horas en España. También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe.

El Sevilla tiene un punto más que el Valencia en LaLiga Santander 2019, y ambos están vivos por entrar a la Champions League. Este duelo será clave en sus intenciones, pues si uno cae será muy difícil obtener una plaza en la máximo competencia del fútbol en Europa.

Sevilla vs Valencia: Pronóstico

El Sevilla paga por 2.05 en las casas de apuesta, lo que representa un 49% de posibilidades de ganar, sin embargo cuando el equipo 'blanquirrojo' tiene estos números suele ganar el 28% de las veces.

El Valencia pagar por un 3.60, lo que significa que tiene tan solo un 28% de posibilidades de ganar, las cuales disminuyen considerando que el cuadro 'che' solo ganan el 18% de estos partidos.

Sevilla vs Valencia EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

Sevilla:

Javier Díaz; Jesús Navas, Gabriel Mercado, Daniel Carriço, Sergio Escudero; Aleix Vidal, Éver Banega, Maxime Gonalons, Quincy Promes; Munir El Haddadi, Wissam Ben Yedder.

Valencia:

Neto; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Facundo Roncaglia, José Luis Gayá; Carlos Soler, Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes; Rodrigo, Kévin Gameiro.

¿Cuándo juega el Sevilla vs Valencia EN VIVO?

El encuentro Sevilla vs Valencia se jugará el domingo 31 de marzo del 2019.

¿Dónde juega el Sevilla vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO?

El partido entre 'sevillistas' y 'ches' se dará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿A qué hora juega el Sevilla vs Valencia por LaLiga Santander?

El duelo Sevilla vs Valencia se jugará a las 16:15 hora España, y 09:15 hora Perú.

Sevilla vs Valencia: ¿Qué canal transmitirá el partido EN VIVO ONLINE?

El partido en España se podrá ver desde beIN LaLiga. En Perú se podrá ver a través de DIRECTV.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE Sevilla vs Valencia?

Podrás disfrutar del encuentro en vivo a través de DIRECTV Play.

¿Dónde ver EN VIVO Sevilla vs Valencia?

El partido entre 'sevillistas' y 'ches' podrá ser visto en vivo desde beIN LaLiga.

Sevilla vs Valencia: ¿En qué canal de YouTube se transmitirán el partido?

Ningún canal de Youtube está autorizado para transmitir las imágenes del duelo Sevilla vs Valencia.

¿Cómo ver el Sevilla vs Valencia EN VIVO ONLINE vía live stream?

El partido Sevilla vs Valencia podrá ser visto a través de DIRECTV Play, la aplicación del servicio de cable pagado.

¿Cómo ver Sevilla vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO por televisión?

En Perú podrá ser visto a través de DIRECTV, y en España por beIN LaLiga.

¿Cómo ver Sevilla vs Valencia EN VIVO ONLINE por celular?

El partido Sevilla vs Valencia podrá ser visto a través de DIRECTV Play, la aplicación del servicio de cable pagado.

Sevilla vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO: canales de transmisión en el mundo

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina.

Australia: Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN SPORTS 3.

Austria: DAZN.

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: Fox Premium.

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports MAX 7, beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Hong Kong: Now Sports 2, Now Player, Now E.

India: SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD.

Internacional: Facebook Live, Bet365.

Italia: DAZN.

Japón: WOWOW, SportsNavi Live, DAZN.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes.

España: beIN LaLiga, Movistar+, beIN Sports Connect España.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT.

Reino Unido: Premier Sports 2, Eleven Sports 1 UK.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Sevilla vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

En Argentina, Chile, Brasil: 11:15 horas.

En Perú, Ecuador, Colombia: 09:15 horas.

En Estados Unidos: 10:15 horas.

En España: 16:15 horas.

Sevilla: Los últimos 5 partidos

LaLiga: Espanyol 0-1 Sevilla.

UEL: Slavia de Praga 4-3 Sevilla.

LaLiga: Sevilla 5-2 Real Sociedad.

UEL: Sevilla 2-2 Slavia de Praga.

LaLiga: Huesca 2-1 Sevilla.

Valencia: Los últimos 5 partidos

LaLiga: Valencia 0-0 Getafe.

UEL: Krasnodar 1-1 Valencia.

LaLiga: Girona 2-3 Valencia.

UEL: Valencia 2-1 Krasnodar.

LaLiga: Valencia 2-0 Athletic Bilbao.