Zinedine Zidane se confesó y habló sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé

Desde hace varias temporadas, el nombre de Kylian Mbappé está en la carpeta de fichajes del presidente Florentino Pérez para el Real Madrid. Tras fichar por el PSG y ganar la Copa del mundo con Francia, la joya de 19 años estuvo en la órbita del club para suplir la ausencia de Cristiano Ronaldo quien se marchó a la Juventus de Italia, pero no se llegó a concretar su llegada.

Ahora con el regreso de Zinedine Zidane al Madrid después de los fracasos del español Julen Lopetegui y el argentino Santiago Solari en la Liga Santander, Champions League y Copa del Rey, respectivamente, Kylian Mbappé ha vuelto a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu para la siguiente temporada.

¿Zidane lo quiere?, ¿Es prioridad Mbappé en el Madrid?, son algunas de las interrogantes que el propio DT merengue decidió responder. “¿Mbappé? Entiendo que tienen que hablar de algo. A nosotros nos quedan diez partidos y es la única cosa en la que tenemos que pensar", expresó Zidane en rueda de prensa previa al partido contra Huesca.

Kylian Mbappé es el jugador con mayor valor de traspaso,, según un Observatorio de Fútbol CIES con un pase de 218,5 millones de euros con 47 millones más que Lionel Messi y 91 que Cristiano Ronaldo. Teniendo en cuenta que el jugador más caro del Madrid es Garteh Bale con 101.75 millones, ¿El Madrid estaría dispuesto a pagar la cantidad que vale Mbappé?. Zidane argumentó.

"Hoy en día no podemos decir el precio del jugador. Eso lo marca el club. Yo cuando llegué a Madrid fueron 72 millones y decían que era una locura y al final mira hasta donde llegamos. Y sabemos el jugador que es, pero no es mío y no voy a hablar por respeto a él y al club", concluyó.

Revive las declaraciones de Zinedine Zidane sobre Kylian Mbappé

Del minuto 5:11 al 6:36.