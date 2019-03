"No sabemos si Neymar es futbolista o cualquier otra cosa" Real Madrid descarta al brasilero

El Real Madrid siempre busca tener a los mejores jugadores del mundo, y no es un secreto que Neymar es uno de ellos, sin embargo las opciones de que ‘los blancos’ busquen al brasileño se han reducido.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid siempre ha mostrado su interés por Neymar, sin embargo su paso por el FC Barcelona complicó la transferencia.

La negociación en esta oportunidad era más factible, con el PSG fuera de Champions League, y el Real Madrid sin opción a ningún título, parecía ser que un cambio para ambos habría sido lo correcto, contando que ambos clubes preparan una profunda renovación.

'Ney' no estuvo presente en las dos últimas eliminaciones del PSG en la Champions League, lo cual ha generado todo tipo de especulaciones en torno al brasileño. Los españoles ya no buscarán al ex FC Barcelona, pues consideran que por motivos personales el futbolista no sería compatible con el proyecto."Ahora mismo no sabemos si Neymar es futbolista o cualquier otra cosa" se consultan en el Real Madrid, de acuerdo a lo expuesto por el diario ABC.

¿A quién busca Zidane?

El técnico francés sí busca a un jugador del PSG, pero no es Neymar. El Real Madrid está dispuesto a todo por Mbappé, y según señala el medio France Football, estarían dispuestos a poner 280 M€ por su transferencia.

La actual crisis que atraviesa el Real Madrid sería solucionada con el fichaje estrella del compañero de Neymar, según señalan algunos medios españoles. No obstante, el PSG no desea que su futbolista estrella se vaya, por lo que tendrá una ardua negociación con el francés para que no decida irse.

El PSG desea mantener en el Parque de los Principes a Mbappé, por lo que consideran que el sueldo del francés debería ser el mismo que el del astro brasilero Neymar. ¿De cuánto estamos hablando? Nada menos que 40 M€ por temporada, según informa el diario El Mundo.