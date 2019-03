Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE: Clásico de Cataluña en el Camp Nou

VER EN VIVO | Barcelona vs Espanyol se miden HOY ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports | en el Camp Nou por la vigésimo novena jornada de la Liga Santander 2019. El partido está programado para las 10:15 p.m. (hora peruana) y 16:15 p.m. (hora de España). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Barcelona vs Espanyol: ¿Cómo llegan los equipos al Clásico de Cataluña en el Camp Nou?

Barcelona (1° con 66 puntos) entra a una semana clave donde podrían dejar prácticamente sentenciado el título de La Liga Santander. Y es que los azulgranas reciben al Espanyol, visita el próximo martes al Villarreal y vuelve a recibir a su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, el próximo sábado.

Si el conjunto conducido por Ernesto Valverde gana estos tres partidos, se consolidarían en la punta dejando, en el peor de los casos, a doce puntos a su más inmediato perseguidor, que sería el cuadro del ‘Cholo’ Simeone.

El parón del torneo por fecha FIFA cobró dos nuevas víctimas: el delantero Lionel Messi, que abandonó la concentración con Argentina por unas molestias en el pubis, y el portero Jasper Cillessen, que ha vuelto de la selección holandesa con una dolencia en la cadera izquierda. El primero entró en la lista, mientras que el segundo quedó desafectado. Ousmane Dembélé y Rafinha Alcántara tampoco estarán disponibles por lesión.

El Espanyol (13° con 34 puntos), por su parte, visita el Camp Nou tras haber sumado un empate contra el Athletic Club y una derrota frente al Sevilla. Ganar fuera de casa es la gran asignatura pendiente de la temporada para los blanquiazules: sólo han sumado un triunfo fuera y, además, el Barcelona únicamente ha cedido una derrota en el Camp Nou.

El equipo de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ buscará romper su mala racha en el Camp Nou, donde no gana desde la temporada 2008-09, y sumar un resultado que permite a los blanquiazules firmar un punto de inflexión en LaLiga.

Las bajas seguras los lesionados Óscar Duarte, David López, Facundo Ferreyra y Pablo Piatti. Tampoco estará en entre los elegidos el centrocampista Sergi Darder, sancionado. Por otra parte, el partido tendrá una gran repercusión en China debido a la presencia del extremo blanquiazul Wu Lei. De hecho, tanto el Espanyol como LaLiga han intentado aprovechar el tirón comercial del nuevo fichaje blanquiazul para crecer en el territorio asiático.

Barcelona vs Espanyol: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Barcelona vs Espanyol está programado para las 10:15 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:15 a.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 12:15 p.m. En España será a la 16:15 p.m.

Qué canales transmitirán el Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Para poder seguir las incidencias de este encuentro, podrás recurrir a la señal de DirecTV Sports.

Horarios y canales del mundo del Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

México 9:15 am. | Sky HD

Perú 10:15 am. | DirecTV Sports

Ecuador 10:15 am. | DirecTV Sports

Colombia 10:15 am. | DirecTV Sports

Bolivia 11:15 am. | Tigo Sports

Venezuela 11:15 am. | DirecTV Sports

Argentina 12:15 am. | DirecTV Sports

Chile 12:15 am. | DirecTV Sports

Uruguay 12:15 am. | DirecTV Sports

Brasil 1:15 pm. | Fox Premium

España 4:15 pm. | BeIN Sports, Movistar +

Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones por Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rakitic, Malcom, Coutinho y Luis Suárez.

Espanyol: Diego López; Rosales, Naldo, Hermoso, Dídac; Granero, Marc Roca, Melendo; Hernán Pérez, Wu Lei y Borja Iglesias.

¿Dónde jugarán Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE por la Liga Santander?

Barcelona recibirá a Espanyol por la Liga Santander. El equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi disputará el duelo en su casa, el Camp Nou, por la fecha 29 de la Liga Santander. El recinto culé tiene una capacidad máxima para alrededor de 100 mil espectadores.

