Messi rompió el silencio

Pasaron 276 días para que Lionel Messi se animara a hablar de la eliminación de la selección argentina del Mundial Rusia 2018 y de la crisis que actualmente vive.

El también jugador del Barcelona, que enfrenta hoy al Espanyol por La Liga, decidió salir al frente para responder a sus detractores que se hicieron aún más fuertes tras los dos últimos amistosos que disputó la ‘Albiceleste’, pues sumó una derrota ante Venezuela y un triunfo –sin Messi– contra Marruecos.

“No había nada arreglado de antemano para faltar con Marruecos, fui con la idea de jugar los dos partidos. No mentí, siempre me cuesta más recuperarme y tengo dolores. El técnico decidió que me tome el descanso para intentar recuperarme y no agravar la lesión. La pubalgia es complicada, no se va de un día para el otro, me encuentro mejor pero no la limpié del todo”, contó para luego confesar cómo se sintió tras la eliminación de Rusia. “Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la selección. En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia, intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho”, explicó tras hacer hincapié que las críticas afectaron a todo el grupo.

“Nos pegó duro a todos por cómo venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber levantado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso”, agregó ‘Lio’, quien se refirió por primera vez sobre el llamado ‘Club de amigos’.

“Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación. La verdad siempre tuvimos quilombos con el periodismo. Lo del ‘club de amigos’ se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca”.

Messi aseguró que jamás eligió el técnico de la selección, mucho menos le hizo el equipo a ningún comando técnico. “Le dije a Tapia (presidente de la AFA) que eligiera él al técnico, yo no decido por un técnico o jugador. Que fuera Scaloni u otro, tenía que elegirlo él. El Kun me dijo muchas veces que en estos 10 años soy el mejor amigo y en la mayoría de los partidos fue suplente… Si tuviera tanto poder y pusiera a los jugadores, mi amigo jugaría”.

Con la ‘Albiceleste’

El mejor jugador del mundo dejó en claro que estará presente en la Copa América Brasil 2019, pues tiene que cobrarse una revancha. “A mí no me obliga nadie. Elijo yo estar en la selección. Me tira seguir volviendo, quiero ganar algo, estuve muy cerquita y voy a jugar todas las cosas importantes”, aseguró, pues no le importan las críticas. “Cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, mi familia y amigos. Mi hijo de 6 años me dice: ‘¿por qué te matan en Argentina?’, y yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira videos en Youtube y le van llegando cosas. Me dice ‘¿por qué no te quieren en la selección?’. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar”. ❖

