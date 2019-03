Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO por ESPN: hora y canal para ver GRATIS la jornada 12 de la Liga MX

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO ONLINE | HOY en un peleado encuentro se enfrentan el Monterrey vs Cruz Azul a las 10:00 PM. por la señal de FOX Sports por la jornada 12 de la Liga MX en el Estadio BBVA Si quieres ver fútbol EN VIVO, sigue el MINUTO A MINUTO que ofrece la web de La República donde al finalizar el partido podrás ver el resumen, goles y mejores jugadas.

El equipo de Monterrey hasta la fecha ocupa la tercera posición de la Liga MX con 22 puntos tras seis victorias, cuatro empates y solo una derrota. Por su lado, Cruz Azul va en el escaño puesto siete con 18 puntos.

Monterrey llega a este partido contra Cruz Azul luego de perder por la diferencia más baja en su visita a Tijuana, mientras que Cruz Azul goleó 4-1 a Pachuca en la última jornada de la Liga MX.

En la final del torneo pasado, Monterrey perdió ante Cruz Azul en la serie aún llegando con ventaja al partido de vuelta, por ello el cuadro del entrenador Diego Alonso tratará de cobrar su revancha.

Tras jugar con sus selecciones nacionales, tres futbolistas de Cruz Azul están lesionados y eso los limita para el partido ante Monterrey. Por otro lado, ‘Los Rayados’ vuelven al césped luego de una Fecha FIFA bien complicada.

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

Monterrey

Barovero; Layún, Montes, Sánchez, Vásquez, Gallardo; Rodríguez, Gónzalez, Pizarro; Hurtado, Funes Mori.

Cruz Azul

Corona; Madueña, Lichnovsky, Domínguez, Aldrete; Salas, Baca, Yotún; Pineda, Caraglio, Alvarado.

¿Cuándo juega el Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO?

El encuentro entre Monterrey vs Cruz Azul se dará HOY sábado 30 de marzo en el Estadio BBVA Bancomer.

¿Dónde juega el Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO?

El importante partido por la Liga MX que protagonizarán Monterrey vs Cruz Azul se dará en el Estadio BBVA Bancomer, coliseo de ‘Los Rayados’.

¿A qué hora juega el Monterrey vs Cruz Azul por la Copa Sudamericana?

El esperado choque entre Monterrey vs Cruz Azul se llevará a cabo a las 9:00 p.m. en México. Por otro lado, se jugará a las 7:00 p.m. en Estados, en Argetina se dará a las 12:00 a.m., mientras que en Perú se podrás ver a partir de las 10 :00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul: ¿Qué canal transmitirá el partido EN VIVO ONLINE?

Si no quieres dejar de ver ni un segundo el duelo entre Monterrey y Cruz Azul EN VIVO, La República.pe trasmitirá minuto a minuto el encuentro con todos los detalles y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen del partido cuando éste finalice.

La Máquina está lista para viajar a Monterrey y busca obtener una victoria del Estadio BBVA Bancomer [...] Leer máshttps://t.co/HCxCSHpN24 pic.twitter.com/O1RBr1PzNH — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 29 de marzo de 2019

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE Monterrey vs Cruz Azul?

Para ver EN VIVO ONLINE el enfrentamiento de Monterrey vs Cruz Azul debes visitar lw web de Fox Sports, dependiendo del país de donde te encuentres. De lo contrario, La República.pe realizará una transmisión con todas las incidencias del cotejo.

¿Dónde ver EN VIVO Monterrey vs Cruz Azul?

Ni no quieres despegarte de la transmisión EN VIVO del partido entre Monterrey vs Cruz Azul deberás entrar a la página web de La República.pe, donde te mostraremos todos los detalles e incidencias del partido de México.

Monterrey vs Cruz Azul: ¿En qué canal de YouTube se transmitrá el partido?

Algunos partidos de la Liga MX pueden ser vistos en la plataforma de YouTube; sin embargo, el encuentro entre Monterrey vs Cruz Azul no se podrá ver allí porque es ilegal. Para no despegarte del partido de México deberás ingresar a la web de La República.pe.

¿Cómo ver el Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO ONLINE vía live stream?

Si quieres disfrutar de este atractivo encuentro por la Liga MX entre Monterrey vs Cruz Azul, debes visitar las redes de Fox Sports.

¿Cómo ver Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO por televisión?

Para poder disfrutar del Monterrey vs Cruz Azul por la Liga MX debes ver los canales Fox Sports 2, Fox Play Sur, Fox Sports Conoc Sur, dependiendo del país donde te encuentres.

¿Cómo ver Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO ONLINE por celular?

Para poder ver el partido por la Liga MX y no perderte ni un segundo del esperado encuentro, estarán disponibles las aplicaciones de Fox Sports. Además, La República.pe te brindará toda la información EN VIVO con todos los detalles.

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO: canales de transmisión en el mundo

Monterrey vs Cruz Azul en Argentina: Fox Sports 2 Argentina, FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Barbados: FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Belice: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Costa Rica: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Curacao: FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en México: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Monterrey vs Cruz Azul en Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Trinidad y Tobago: FOX Play Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Deportes

Monterrey vs Cruz Azul en Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Monterrey vs Cruz Azul en Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

Monterrey vs Cruz Azul en Argentina: 12: 00 a.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Barbados: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Belice: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Bolivia: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Chile: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Colombia: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Costa Rica: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Curacao: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en República Dominicana: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Ecuador: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en El Salvador: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Guatemala: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Honduras: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en México: 9: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Nicaragua: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Panamá: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Paraguay: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Perú: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Trinidad y Tobago: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Estados Unidos: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Uruguay: 10: 00 p.m.

Monterrey vs Cruz Azul en Venezuela: 10: 00 p.m.