Independiente vs Velez EN VIVO: partidazo por la Superliga Argentina 

VER EN VIVO | Independiente vs Velez Sarsfield se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports y TyC Sports) | YouTube | Independiente vs Velez Sarsfield por Internet Gratis | por la jornada 24 de la Superliga Argentina. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Libertadores de América desde las 3:45 p. m. (hora peruana) y 5:45 p. m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo de Gabriel Heinze aún mantiene una leve ilusión de conseguir su pase a la Copa Libertadores 2020 y para ello tiene que ganarle sí o sí a Independiente de visitante. Algo que no será nada fácil.

Independiente marcha en la novena posición de la Superliga Argentina con 32 puntos, producto de ocho triunfos, ocho empates y siete derrotas. Por su parte, Vélez Sarsfield se ubica en el sexto lugar con 37 unidades y con chances de acceder a un torneo internacional.

El peruano Luis Abram está en la lista de convocados por Vélez para este partido luego de su participación con la selección peruana en la reciente fecha FIFA.

El 'Rojo' buscará los tres puntos y mostrar solidez defensiva, ya que es uno de los equipos que se ha mostrado más frágil en ese aspecto al recibir 26 goles en lo que va de la temporada.

Independiente vs Vélez Sarsfield: ¿qué canal pasará el partido por la Superliga Argentina 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Superliga Argentina 2019 deberás sintonizar la transmisión y la señal de TyC Sports y TNT Sports.

Independiente vs Vélez Sarsfield: alineaciones probables

Independiente: Campana, Bustos, Franco, Burdisso, Sánchez, Domingo, Gaibor, Pérez, Hernández, Domínguez, Romero.

Vélez: Hoyos, De la Fuente, Gianetti, Abram, Cufre, Domínguez, Giménez, Almada, Bouzat, Vargas, Fernández.

¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Independiente vs Vélez?

Si quieres seguir en Internet el Independiente vs Vélez Sarsfield, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.