HOY América vs Tigres EN VIVO GRATIS por la jornada 12 del Torneo ​Clausura 2019

América vs Tigres EN VIVO | HOY sábado 30 de marzo se enfrentará América vs Tigres a las 8:00 PM. por la señal de ESPN por la jornada 12 del Torneo Clausura 2019 en el Estadio Azteca. Si quieres ver fútbol EN VIVO, sigue el MINUTO A MINUTO que ofrece la web de La República donde al finalizar el cotejo te mostraremos el resumen, goles y mejores jugadas.

El América como Tigres han sido protagonistas de una gran rivalidad tras encontrarse en instancias finales, en los que vieron las caras dos veces por el título de la Liga MX, otra en Semifinales y hasta se midieron el pase al Mundial de Clubes en la Liga de Campeones de la Concacaf.

América busca seguir sumando puntos para así posicionarse entre los cuatro mejores de la tabla en el Torneo Clausura 2019, pues en estos momentos ocupa el cuarto podio en 19 puntos. ‘Las Aguilas’ se han coronado en el Clausura 2013, Apertura 2014 y también en el 2018.

Cierran la semana con el tenis-balón y cascarita previo a viajar ✈️ a la CDMX. #VamosPorTresPuntosMas pic.twitter.com/Mlk38gqwGI — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 29 de marzo de 2019

Por su parte, los Tigres van por el liderato y quedan atentos a un empate o derrota del León. ‘Los felinos’ son el equipo de México con más títulos obtenidos en estos 10 añoz en la Liga: Apertura 2011, 2015, 2016 y 2017. Sin embargo, en general ambos clubes están con cinco títulos.

Quien se perderá el partido en Tigres será el francés André Pierre Gignac, pues aún continúa en proceso de rehabilitación de una distensión de ligamentos en la rodilla derecha.

América vs Tigres EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

América

Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Bruno Valdez, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Guido Rodríguez, ​Matheus Uribe, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra y Nicolás Castillo.

Tigres

​Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Francisco Venegas, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Luis Quiñones, Julián Quiñones, Enner Valencia y Eduardo Vargas.

¿Cuándo juega el América vs Tigres EN VIVO?

El choque entre América vs Tigres se dará HOY sábado 30 de marzo en el Estadio Azteca.

¿Dónde juega el América vs Tigres EN VIVO EN DIRECTO?

El epicentro para el enfrentamiento entre América vs Tigres será en el colosal Estadio Azteca.

¿A qué hora juega el América vs Tigres por la Copa Sudamericana?

El choque que protagonizarán América vs Tigres será a las 7:00 p.m. en México. En el caso de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Honduras se podrá ver a partir de las 8:00 p.m.

América vs Tigres: ¿Qué canal transmitirá el partido EN VIVO ONLINE?

Los canales de México encargados de transmitir el partido de América vs Tigres por el Torneo Clausura 2019 serán Canal 5 y TDN.

América vs Tigres EN VIVO EN DIRECTO: canales de transmisión en el mundo

América vs Tigres en México: Canal 5, Televisa Deportes, Afizzionados

América vs Tigres en Costa Rica: TDN

América vs Tigres en El Salvador: TDN

América vs Tigres en Guatemala: TDN

América vs Tigres en Honduras: TDN

América vs Tigres en Nicaragua: TDN

América vs Tigres en Panamá: TDN

América vs Tigres en Estados Unidos: Univisión Deportes, Univisión NOW, Univisión

América vs Tigres en Perú: ESPN Play Sur e ESPN Sur.

“Tigres es un buen equipo pero nosotros también tenemos un plantel muy vasto. Es una plantilla que viene de ganar un campeonato y nuestra casa tiene que pesar, es un buen parámetro y vamos por los tres puntos.” pic.twitter.com/0CNidVPJtE — Club América (@ClubAmerica) 29 de marzo de 2019

América vs Tigres EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

América vs Tigres en México: 7:00 p.m.

América vs Tigres en Perú: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Costa Rica: 8:00 p.m.

América vs Tigres en El Salvador: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Guatemala: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Honduras: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Nicaragua: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Panamá: 8:00 p.m.

América vs Tigres en Estados Unidos: 8:00 p.m.