La súplica del Pollo Vignolo a los hinchas argentinos sobre Lionel Messi [VIDEO]

“Quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente se me puso en contra por volver a la Selección. Mi hijo me pregunta porque me matan en Argentina". Con estas fuertes declaraciones, Lionel Messi rompió su silencio por primera vez después de nueves meses tras el fracaso de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018.

La estrella del Barcelona se defendió de las críticas por su rol como capitán de la selección y confesó que tiene la ambición de ganar algo con la Albiceleste. Ante esto, el periodista argentino Sebastian “Pollo” Vignolo, reconocido por sus editoriales en el programa 90 Minutos de Fútbol en Fox Sports, realizó un llamado de atención a los hinchas argentinos e instó a “parar la mano” contra el ‘10’ rosarino. El video fue colgado en YouTube.

“Habló el mejor jugador del mundo y dijo un poco lo que uno imaginaba. Yo insisto y no quiero ser reiterativo. Cuidémoslo. No hay mucho más tiempo de Messi y ojalá que se estire, pero no hay mucho más. En lugar de culparlo de muchas cosas, porque no entendemos que este tiempo que nos va a quedar de Messi, le podemos dar algo para que se sienta un poco más cómodo. No les da bronca cuando se mata de risa en el Barcelona porque la pasa bien y puede convivir con esas responsabilidades y obligaciones, no lo agobian”, arrancó Vignolo, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Y eso que a Messi no gano siempre en Barcelona tambien le ha tocado perder, una eliminación, ha sido criticado. Messi es auténtico, él sólo quiere jugar a la pelota y quiere ganar algo con el seleccionado argentino. Nada más, es lo ínico que le desespera, busca lo que no se puede comprar. Él busca la gloria. Sino se queda en su casa y se acabó en la historia”, finalizó. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Lionel Messi retornó a la selección argentina luego de nueve meses y jugó en el amistoso contra Venezuela que acabó en derrota por 3-1 en el Wanda Metropolitano.

Revive las declaraciones del Pollo Vignolo sobre Lionel Messi

(Desde el 0:33'' al 5':40'')