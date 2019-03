Perú vs Ecuador SUB 17 EN VIVO: 'Blanquirroja' va por la clasificación al Hexagonal del Sudamericano

VER EN VIVO | Perú vs Ecuador se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina) | YouTube | Perú vs Ecuador por Internet Gratis | por la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Este cotejo se desarrollará en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos desde las 7:30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La 'Blanquirroja' está invicto en el torneo con cinco unidades luego de dos empates (Chile y Venezuela) y una victoria (Bolivia). Solo ha recibido un gol y es la defensa menos vencida en la competencia. Ahora el equipo de Carlos Silvestri se medirá ante el líder del grupo A para ir por su segundo triunfo consecutivo.

Perú puede clasificar al hexagonal hasta con un empate. Si la 'Bicolor' pierde por más de 3 goles ante Ecuador comenzará a depender del resultado que obtenga Chile frente a Bolivia en el Sudamericano sub 17.

Ecuador es puntero con siete unidades. Los norteños sumaron triunfos ante Chile y Bolivia y luego un empate frente a Venezuela, por ello ya están clasificados al hexagonal final.

La siguiente fase del torneo brindará cuatro cupos para el Mundial Sub 17 en Brasil a realizarse en octubre próximo.

Perú vs Ecuador: ¿Cómo y dónde ver por TV gratis el partido por el Sudamericano Sub 17?

El duelo entre Perú y Ecuador está programado para las 7:30 p.m. hora peruana y será televisado por Movistar Deportes y Latina TV. Mientras que las incidencias las podrás ver por Larepublica.pe

Perú vs Ecuador: horarios del partido por Sudamericano sub 17

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Perú vs Ecuador sub 17: posibles alineaciones

Perú: Sandi, Racchumick, Aguilar, Montoya, Llontop, Caipo, Celi, De La Cruz, Grimaldo, La Torre, N. Figueroa.

Ecuador: Lopéz, Morán, Hincapié, Cabezas, Delgado, Farfán, Delgado, Pluas, Mercado, Mina.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Ecuador? | Sudamericano Sub 17

Si quieres seguir el Perú vs Ecuador Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.