Lionel Messi negó ser hincha de River Plate y afirmó que es de Newell’s

Fue un 20 de diciembre del 2015 cuando Lionel Messi le marcó un gol a River Plate en la final del Mundial de Clubes disputada en Yokohama, Japón. La ‘Pulga’ se abrazó con sus compañeros del Barcelona y pidió perdón a la hinchada del 'Millonario' por su tanto. Desde ese momento, la imagen quedó grabada en la mente de los fanáticos de River y se especuló sobre un supuesto hinchaje con el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo.

En una entrevista exclusiva con la radio 94.7 F.M, el capitán de la selección argentina, se pronunció sobre su relación con River Plate y negó que simpatice por el cuadro de Nuñez. "No sé por qué se dice que soy de River, nada que ver. Soy de Newell's Old Boys desde chiquito, toda mi familia es de Newell's por mi viejo, salvo un hermano que es de Central", respondió Messi.

Lionel Messi también fue consultado por su presencia en el Estadio Santiago Bernabéu en la final entre River Plate y Boca Juniors de la Copa Libertadores 2018 y explicó porque fue a ver el partido.

"Fui a ver el espectáculo del River-Boca y aprovechar que era la final y acá nunca más lo íbamos a vivir y lo llevé a Thiago. Aunque fue muy diferente a lo que hubiera sido en Argentina", expresó.

Finalmente, Lionel Messi reveló que le gustaría retirarse con la camiseta de Newell's Old Boys, pero admitió que es difícil. "Me encantaría volver a Newell's pero no es fácil por todo lo que rodea volver a Argentina, pensar en los nenes. Thiago va siendo más grande y elige también, toma decisiones con nosotros. Si bien no le costaría nada volver a Argentina porque es chico todavía y se adaptaría, no deja de ser difícil. A mí me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's pero no sé qué va a pasar".