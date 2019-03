Lionel Messi: “Mi hijo me pregunta por qué no me quieren en Argentina”

A ocho meses de la eliminación de la selección argentina en octavos de final del Mundial Rusia 2018, los hinchas argentinos y el mundo del fútbol estaban esperando un pronunciamiento de Lionel Messi. El astro del Barcelona decidió romper su silencio en una radio local y habló sobre su situación en la 'Albiceleste'.

‘Lio’ arrancó respondiendo a las críticas por su ausencia en el último amistoso contra Marruecos en Tánger. “No escuché nada. Sé que se está hablando muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice. Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar, darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre", arrancó en entrevista al programa “El que abandona no tiene premio (Radio FM 947).

Luego hizo un balance del fracaso de la selección argentina en la Copa del mundo y confesó que “pensé en encerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección y mirar del otro lado. Nos pegó duro a todos".

Lionel Messi también reveló que su hijo Thiago, de seis años, le pregunta por qué “lo matan” en Argentina y aseguró que decidió volver por qué aún tiene una deuda con el conjunto que ahora es conducido por Lionel Scaloni.

“Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, mi familia y amigos. Mi hijo de 6 años me dice '¿por qué te matan en Argentina?', y yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira videos en Youtube y le van llegando cosas. Me dice '¿por qué no te quieren en la Selección?'. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar”, finalizó.