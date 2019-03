Alianza Lima: conoce la verdadera razón de la multa impuesta por la Conmebol

Alianza Lima fue castigado por la Conmebol a raíz del encuentro que disputó en la primera fecha frente a River Plate por Copa Libertadores 2019. En primera instancia se pensó que era a causa de la documentación presentada por el colegiado de la contienda, Wilmar Roldán, quien habría recibido fuertes insultos durante el partido contra los 'millonarios'; sin embargo, La República pudo conocer las verdaderas razones de la multa que le impuso la máxima autoridad del balompié sudamericano al club victoriano.

Benjamín Romero, Gerente de Marketing de Alianza Lima, conversó con La República y manifestó que la sanción implantada por la Conmebol al elenco íntimo no fue por el reclamo del árbitro colombiano, sino porque el logo de la entidad sudamericana no estaba bien centrado en la manga del uniforme; asimismo, el Estadio Nacional no contaba con ducha ni sanitario en su sala de dopaje.

La multa es por infringir los siguientes artículos: "Los equipos participantes deben obligatoriamente utilizar los parches oficiales" (Art. 64). "Es responsabilidad del club local disponer de una sala con capacidad mínima para 16 personas, computadora, proyector y pantalla de proyección, para la realización de la Reunión de Coordinación de Partido entre lo Delegados de la CONMEBOL y los representantes de los clubes en la mañana del día del partido" (Art. 82).



"Los estadios donde se disputen los partidos, deberán contar indefectiblemente con una sala asignada exclusivamente para el control de dopaje, la que deberá tener una identificación en la puerta de acceso" (Art. 144).

Alianza Lima empató 1-1 frente River Plate en aquel cotejo; destacar que, el club íntimo no registra victorias en la presente edición del certamen continental ya que en la segunda fecha cayó 2-0 ante su similar de Inter de Porto Alegre. Su próximo partido será ante Palestino de Chile.