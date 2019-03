Estados Unidos: Rendirán homenaje a "Perico" León por su brillante trayectoria

El gran Pedro Pablo, “Perico” León será homenajeado este viernes 29 de marzo, por el alcalde de Union City, Brian P. Stack y el Consul Peruano de New Jersey y Pensilvania, Ivan Solari Calvo, en el Centro Cultural William V. Musto de esta ciudad.



La ceremonia empezará a las 7 de la noche y se espera una masiva presencia de la comunidad peruana y latina del área.



El otrora crack peruano está aquejado por problemas de salud, por lo que la instituciòn Peruanos Unidos de NJ en Union City, presidida por Manuel Corales, invita a la comunidad a apoyar al ex futbolista peruano.



“Yo vi jugar a Perico, recuerdo el gol que le hizo a Cejas como si fuera ayer, no podemos desproteger a nuestros idolos, él nos necesita más que nunca”, señalò el Julio Zelaya, quien forma parte de la agrupación peruana de Union City.



“Nací el día de El Pescador en el distrito de Lince, el día de San Pedro y San Pablo, por ello me bautizaron como Pedro Pablo, pero el fùtbol me dió a conocer como Perico León”, dijo en exclusiva, a La República leyenda viviente del fùtbol peruano en Paterson, New Jersey.



Hoy Perico León, tiene principio de Alzheimer y severos problemas de audición.



Su esposa Dora Peña León lo cuida, se casaron hace más de 40 años y por fortuna sigue cuidando de él como el primer día en que se dieron el si, porque están más unidos que nunca. “Perico ya no escucha bien, antes leí los movimientos de los defensas, hoy te lee los labios para entenderte, nos están apoyando para comprar los aparatos especiales para que pueda escuchar mejor”, confió Dora Peña León.



Añadió que reciben una pensión de jubilación, pero que no les alcanza, porque tienen que pagar la renta, comprar medicinas, cubrir la alimentación y el transporte. "Hay que hacer maravillas con la plata”, dice.



“Donde vamos la gente lo reconoce, se toman fotos con Perico y lo felicitan, no solo los peruanos, también los ecuatorianos y, lo que más me llama la atención es que muchas personas le dicen que son hinchas de la U, el Boys y el Cristal, pero que a él lo quieren y respetan.