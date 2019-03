Alianza Lima arremete contra DT de Sporting Cristal [VIDEO]

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos salió a desmentir los hechos de "falta de ética" que proclamó Claudio Vivas, DT de Sporting Cristal.

Zevallos aclaró que el tema de los jugadores lo ha venido conversando con el gerente de Sporting Cristal. "Realmente las relaciones con Cristal siempre intentamos que sean las mejores, como con todos los clubes del campeonato Descentralizado, cuenta el gerente deportivo de Alianza Lima.

"Somos un club que siempre respeta las normas y nunca trasgrede los reglamentos en el fútbol nacional. Siempre nos hemos manejado de manera respetuosa, no solo con Sporting Cristal, si no con todas las instituciones", manifiesta Zevallos.

🎥 "Somos un club que siempre respeta las normas y nunca transgrede los reglamentos en el fútbol nacional". Estas son las declaraciones de nuestro Gerente Deportivo Gustavo Zevallos. pic.twitter.com/BgyhMSvP9R — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 28 de marzo de 2019

El gerente deportivo de Alianza Lima aprovechó para señalar: " Ayer conversé con Alfonso Garcia Miró, gerente de Cristal y la idea es que más allá de algunas diferencias que siempre van a existir, las relaciones sean las mejores", concluyó Zevallos.

Esta aclaración surge de las de las declaraciones de Claudio Vivas, director técnico de Sporting Cristal.

"Hay dos jugadores que están ahora en el Sudamericano sub 17 que pertenecen a Sporting Cristal, sin embargo, nos enteramos que ya firmaron por Alianza Lima. Son dos jugadores que a mí me interesa para que formen parte de nuestro plantel. A mí no me parece bien que se haga un trabajo sucio, por detrás. Entonces, lo que está haciendo Alianza no está bien, por más que ellos digan que los jugadores no tienen contrato", afirmó Vivas.

"Alianza Lima le debe a Sporting Cristal 2 años por los derechos de formación de Alexis Cossio, un jugador que yo hice debutar en el 2013. Son 60 mil dólares y Alianza no ha cumplido con el pago", concluyó el DT.