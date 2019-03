Colombia vs Brasil EN VIVO ONLINE: HOY por la fecha 3 del Sudamericano Sub 17

Colombia vs Brasil se enfrentan HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la tercera jornada del Grupo B del Sudamericano Sub 17 en el estadio 'San Marcos' vía Movistar Deportes. El duelo entre ambas delegaciones iniciará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por LaRepublica.pe.

La selección colombiana sub 17 tendrá un duro examen este jueves con miras a sus aspiraciones de acceder al hexagonal final del sudamericano de la categoría. La delegación 'cafetera' se enfrentará a Brasil por la jornada 3 y una victoria los pondría en la pelea por un cupo a la siguiente etapa.

En sus dos primeros partidos perdió con Argentina y Uruguay, por lo que es colero del Grupo B y por ello tiene la obligación de ganar frente a uno de los favoritos del torneo juvenil.

Mientras tanto, Brasil viene de rescatar un empate contra su similar de Uruguay en su encuentro anterior del Sudamericano Sub 17. Con ese resultado, la mini 'Canarinha' de Carlos Amadeu llegó a 4 puntos que lo tienen en el segundo puesto de la serie y muy cerca de adquirir su pase al hexagonal definitorio.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs Brasil por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres ver EN VIVO EN DIRECTO el Colombia vs Brasil por el Sudamericano Sub 17, tiene que sintonizar la señal de Movistar Deportes y Latina. Estos son los canales autorizados para transmitir algunos duelos del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del Colombia vs Brasil a través de la web de LaRepública.pe. Ahí te informaremos sobre los goles, jugadas polémicas y el resumen de este duelo por el Sudamericano Sub 17.

Colombia vs Brasil por el Sudamericano Sub 17: Alineaciones probables

Colombia: Sánchez; J. Mosquera, Meneses, Montaño, Y. Mosquera; Campaña, Hinestroza, Caicedo, Arroyo; Borrero, Durán

Brasil: Pereira, Bueno, Marinho, Da Silva, Cabral, Lanza, Fonseca, Silva, Martins, Reiner, Santos.

Colombia vs Brasil EN VIVO ONLINE: Horarios

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en México: 6:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Perú: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Ecuador: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Colombia: 7:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 7:30 p.m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Bolivia: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Venezuela: 8:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Argentina: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Chile: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Uruguay: 9:30 p. m.

- Ver EN VIVO Colombia vs Brasil en Brasil: 10:30 p. m.

Ver Colombia vs Brasil en celular o tablet:

En caso desees seguir el Colombia vs Brasil desde tu celular o tablet, debes descargar completamente GRATIS la aplicación de Latina. Gracias a este aplicativo, podrás seguir todos los partidos de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17.