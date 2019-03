Gonzalo Higuaín se retira de la Selección Argentina: "Mi ciclo terminó" [VIDEO]

Después de un largo periodo de cuestionamientos, Gonzalo Higuaín decidió alejarse definitivamente de la Selección Argentina, luego de jugar 75 partidos y anotar 31 goles con la 'abiceleste'.

De esta manera, delantero argentino de 31 años jugó por última vez con su selección en el Mundial Rusia 2018, y luego de tres finales perdidas explicó que la falta de confianza fue el punto de quiebre del equipo del sol.

"Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy", expresó el argentino a 90 Minutos de Fox Sports.

A pesar de ser uno de los máximos artilleros, el actual jugador del Chelsea no recibió el respaldo de la afición, sobre todo en la última etapa, razón que lo motivó a retirarse de la Selección Argentina.

"En Argentina se critica más lo que uno no metió (los goles) que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial. Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", sostuvo.

Lo que si no descartó Gonzao Higuaín fue su retorno al club del que se declaró hincha, River Plate, en el cual le gustaría estar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, sin embargo, manifestó que se daría más adelante pues está concentrado en el Chelsea.

"Las puertas nunca se cierran. De momento estoy pensando en el presente, disfrutándolo, porque si pensás en el futuro no pensás en el presente. De momento estoy feliz y disfrutando esta experiencia. River me hizo crecer, hice todas las inferiores, jugué en Primera y me dan un grandísimo cariño. Estoy muy agradecido a River", sentenció el 'Pipita'.