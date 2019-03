Uruguay vs Paraguay Sub 17 EN VIVO en la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17 2019

Uruguay vs Paraguay Sub 17 EN VIVO HOY jueves desde las 5:10 p.m. (EN DIRECTO ONLINE por TyC Sports y Movistar Deportes) miden fuerzas en la cuarta jornada del Sudamericano Sub 17 Lima 2019. Puedes seguir la transmisión y el minuto a minuto del partido vía LaRepublica.pe.

Tras la victoria de la Selección de Uruguay a Colombia por 2-1, el cuadro ‘charrúa’ es el primer clasificado del Grupo B al hexagonal final del Sudamericano Sub 17, sin embargo, los celestes esperan asegurar el primer lugar, por lo cual no bajarán la guardia en el partido de este jueves frente a su similar de Paraguay.

Invicto en lo que va de la competencia, el elenco liderado por Alejandro Garay no pretende dejar ningún punto cedido, y con el once afilado asumirán el duelo con los mismos componentes en su escuadra.

Por su lado, la Selección de Paraguay atraviesa una situación opuesta, ya que se ubica en el penúltimo lugar en la tabla de posiciones con un solo punto, lo cual prácticamente lo descarta de la etapa final del certamen.

Sin embargo, el entrenador Gustavo Morinigo no dará su brazo a torcer y agotará todas las posibilidades de pasar de ronda, aunque reconoce que para ello depende más del resto de resultados que de sí mismo.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: posibles alineaciones del Sudamericano Sub 17

Uruguay: González; Fernández, Siri, Prado, Velázquez; Guisolfo, Cartagena, Machado, Gutiérrez; Arezo, Juambeltz.

DT: Alejandro Garay

Paraguay: González, Ocampos, Ortiz, Melgarejo, Barrios, Viera, Peralta, Noguera, López, Duarte, Acosta.

DT: Gustavo Morinigo

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por el Sudamericano Sub 17?

El emocionante encuentro entre Uruguay vs Paraguay Sub-17 está programado para las 5:10 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 4:10 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 7:10 p. m. En Paraguay es a las 6:10 p.m.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: ¿qué canal transmitirá el partido por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por a Sudamericano Sub 17 deberás sintonizar la transmisión y señal de TyC Sports, RPC y Movistar Deportes.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: horarios en el mundo por el Sudamericano Sub 17

México: 4:10 p. m.

Perú: 5:10 p. m.

Ecuador: 5:10 p. m.

Colombia: 5:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 5:10 p.m.

Bolivia: 6:10 p. m.

Venezuela: 6:10 p. m.

Argentina: 7:10 p. m.

Chile: 7:10 p. m.

Uruguay: 7:10 p. m.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el Sudamericano Sub 17 por Internet?

Si quieres seguir en Internet el Uruguay vs Paraguay Sub-17, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.