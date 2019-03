El increíble sueldo que PSG le ofrece a Mbappé para que no fiche por el Real Madrid

En Francia saben que Mbappé es el jugador que todos quieren, sobretodo el Real Madrid, equipo que ha firmado una de sus peores temporadas en varios años. Los españoles quieren reforzarse con el campeón del mundo, sin embargo el PSG no desea de ninguna manera que su 'perla' se vaya.

El Real Madrid está dispuesto a todo por Mbappé, y según señala el medio France Football, estarían dispuestos a poner 280 M€ por su transferencia. Kylian es uno de los objetivos de cada mercado por parte de los españoles, sin embargo, como ya hemos mencionado 'los blancos' han tenido una temporada terrible: fuera de Champions, fuera de Copa del Rey, y muy lejos del liderato de LaLiga Santander.

La actual crisis que atraviesa el Real Madrid sería solucionada con el fichaje estrella del compañero de Neymar, según señalan algunos medios españoles. No obstante, el PSG no desea que su futbolista estrella se vaya, por lo que tendrá una ardua negociación con el francés para que no decida irse.

El PSG desea mantener en el Parque de los Principes a Mbappé, por lo que consideran que el sueldo del francés debería ser el mismo que el del astro brasilero Neymar. ¿De cuánto estamos hablando? Nada menos que 40 M€ por temporada, según informa el diario El Mundo.

Mbappé tiene 31 goles y 15 asistencias en los 35 partidos oficiales que ha disputado esta temporada, números muy envidiables para cualquier futbolistas.

Mbappé Quiere vestirse de blanco

Hace unas semanas el diario francés 'Le Journal de dimanche', compartió que un familiar de Mbappé confirmaba el deseo del francés por jugar en el Real Madrid.

"Kylian se ve vistiendo de blanco en algún momento. Simplemente que cuando estuvo cerca de aterrizar en el Bernabéu. Dijo:'¿Si llego al Madrid con 18 años, qué voy a hacer cuando tenga 23?'"