Árbitra es agredida con agua caliente en pleno partido en Argentina [FOTOS]

Un repudiable episodio se vivió este fin de semana en el fútbol argentino tras la agresión a la árbitra Rosana Paz, quien fue ferozmente atacada por un grupo de hinchas quienes encontraron una salvaje forma para expresar sus reproches.

La jueza de línea era asistente en el partido entre Marquesado y San Martín de San Juan, cuando momentos antes de culminar el compromiso fue sorprendida por desadaptados que le lanzaron agua hirviendo a la espalda, por haber añadido dos minutos al partido.

"Faltaban dos minutos para que terminara el partido y sentí que me arrojaron un líquido caliente en la espalda. En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle lo que pasó y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. No entendía la reacción, por qué tanta rabia”, relató la árbitra con el rostro desencajado.

Pero no fue todo, además Rosana Paz aseguró que previo al ataque fue víctima de una serie de insultos machistas en su contra, y es que, al parecer aun hay un grupo de hinchas tardos que no aceptan la idea de tener a una mujer en el campo de juego.

“Recibí muchos insultos, agresiones machistas, otros te invitan a salir, te dicen piropos groseros, de todo. Pero a mí me apasiona entrar a la cancha y desempeñar la tarea para la que me he capacitado durante tanto tiempo", manifestó.

Asimismo, Rosana Paz de 47 años, confirmó que su estado es estable, pero advirtió a aquellos hinchas cavernícolas que no dejará su labor en el fútbol argentino, y que lejos de sentirse amenazada tiene muy en claro que su condición de mujer no la hace débil.

“Mi familia está asustada, pero no voy a bajar los brazos. Esto me da muchas fuerzas. Después de lo que pasó seguí trabajando y entrenando y ya me voy preparando para el fin de semana próximo”, enfatizó Paz.