Las dudas del ‘Tigre’ Gareca

Caer ante El Salvador no estaba en los planes de Ricardo Gareca, quien si bien se mostró fastidiado por el resultado (2-0), dejó en claro que sigue pensando que tiene un equipo que puede competir de igual a igual con cualquier selección.

“Somos una selección que estamos en crecimiento, que busca su camino y que permanentemente tiene que ganar. Somos una selección que le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. No tengo nada que reprochar a los muchachos porque dieron todo en el campo”, sostuvo en conferencia de prensa el estratega de la ‘Blanquirroja’ tras analizar la caída.

“Si bien no fue un buen partido, no tengo nada que reprochar. Nosotros tenemos gol y en este partido nos costó”, agregó el ‘Tigre’ para luego reconocer que fue un encuentro ‘raro’. “Ellos patearon una vez al arco y metieron dos goles. Ese es el misterio que tiene el fútbol, aunque no tuvimos ocasiones para anotar en abundancia. Creo que, dentro de todo, hay que felicitarlos porque han obtenido un muy buen resultado”, manifestó.

El DT también confirmó que la salida de Beto da Silva del campo fue por una lesión. “De acuerdo a lo que se observó en el campo de juego, a lo que informaron, fue un tirón. Hay que ver la gravedad de la lesión”, informó. ❖

