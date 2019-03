Perú vs Bolivia Sub 17: Yuriel Celi vuelve a poner en ventaja a la 'Bicolor' [VIDEO]

Yuriel Celi fue el encargado de poner nuevamente arriba a la 'Bicolor' en el Perú vs Bolivia, que se desarrolla en el estadio de San Marcos por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17. El talentoso jugador de la selección peruana sub 17 no desaprovechó el penal y puso el 2-1 con un potente remate.

La joven selección peruana nuevamente cortó un ataque de su similar de Bolivia para generar un ataque por la banda derecha. Luego de una serie de toques, Joao Grimaldo hizo una gran jugada dejando en el camino a un rival para hacer una diagonal y asistir a Óscar Pinto.

Cuando Pinto se metió dentro del área para quedar frente a frente con el guardameta boliviano, uno de los defensas contrarios le trabó el pie y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima a favor de la 'Blanquirroja'.

El responsable de ejecutar el penal fue Yuriel Celi, quien con un certero remate de zurda le "rompió el arco" al arquero de la selección boliviana y volver a poner en ventaja a la selección peruana. Este tanto encaminó al equipo de Carlos Silvestri para logre su primer triunfo en el Sudamericano Sub 17.

Perú vs Bolivia: revive el gol de penal por parte de Yuriel Celi en el Sudamericano Sub 17