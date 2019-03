Perú vs Bolivia: cabezazo preciso de Jeyson Chura para decretar el 1-1 [VIDEO]

Jeyson Chura volvió a poner la paridad en el Perú vs Bolivia, que se juega en el estadio de San Marcos por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17. El '9' boliviano aprovechó una desatención en la defensa de la selección peruana sub 17 para decretar el 1-1.

A solo tres minutos de haberse iniciado la parte complementaria del cotejo, la selección altiplánica tomó el protagonismo del encuentro yendo hacia adelante con todo. El equipo boliviano encontró los espacios para poder sacar un certero centro al medio del área.

Chura, que entraba al área atropellando, se elevó para conectar un 'cabezazo' inalcanzable para el portero Sandi. Con este empate 1-1, Perú complica sus posibilidades de clasificar al hexagonal final del Torneo Sudamericano Sub 17.

Perú vs Bolivia: así fue el gol del empata de Jeyson Chura en el Sudamericano Sub 17

Más información en breve...