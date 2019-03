Perú vs Bolivia: Nicolás Figueroa marcó el primer gol peruano en el Sudamericano Sub 17

Nicolás Figueroa decretó el primer gol del Perú vs Bolivia, el cual se realiza en el estadio de San Marcos por la cuarta jornada del Sudamericano Sub 17. El joven jugador peruano aprovechó un centro de Joao Grimaldo para anotar el primer tanto de la selección peruana sub 17 en el torneo juvenil.

Cuando se jugaban los últimos cinco minutos del primer tiempo, la selección peruana anuló una llegada de su similar de Bolivia para generar un ataque por la banda derecha. Como se puede ver en el video compartido en YouTube, Grimaldo recibió un pase y esperó a que Nicolás Figueroa llegue al área para lanzarle el balón.

La banca peruana, incluyendo al director técnico Carlos Silvestri, saltó en júbilo para celebrar la primera anotación nacional en el certamen. De ganar este encuentro, el conjunto 'blanquirrojo' estaría asegurando su clasificación al hexagonal final puesto que el cuadro altiplánico quedaría sin opción y Perú superaría a Venezuela, quienes descansan en la última fecha.

