Selección peruana: Ruggeri reveló que llamó a la AFA para que contraten a Ricardo Gareca

La prensa deportiva argentina está preocupada porque la selección de su país está atravesando una de sus peores crisis a lo largo de su historia. Su mayor preocupación recae en que falta poco para el inicio de la Copa América Brasil 2019 y aún no tienen un equipo. Un sector de la prensa no le gusta el trabajo del actual DT Lionel Scaloni y buscan un reemplazo para no hacer un ‘papelón’ en el torneo sudamericano de nacionales. Ante este panorama, se volvió a mencionar el nombre de Ricardo Gareca, actual estratega de la selección peruana.

Esta no es la primera vez que Ricardo Gareca ha sido ofrecido para que tome las riendas de la selección argentina. El año pasado, luego del Mundial Rusia 2018 y tras la salida de Jorge Sampaoli, el nombre del ‘Tigre’ empezó a sonar fuerte para ponerse el buzo de su país. Sin embargo, esto no llegó a un buen puerto y Scaloni terminó ocupando ese lugar.

Hace unos días Diego Armando Maradona también propuso a Gareca como DT de su país, este miércoles a través de Fox Sports Argentina, Óscar Ruggeri se sumó al pedido del ‘Pelusa’.

Ruggeri, campeón del mundo con la ‘albiceleste’, actúa como panelista en dicho programa deportivo y se basó en los logros de Ricardo Gareca en su faceta como entrenador para que asuma el reto de la selección argentina.

“¿Qué más tiene que hacer Ricardo Gareca para que dirija a la selección argentina?. Sacó campeón a Vélez Sarsfield, fue a Perú y los llevó al Mundial jugando bien”, indicó Ruggeri.

Incluso el exfutbolista argentino reveló que fue él quien recomendó a la AFA que contrate al ‘Tigre’. “Yo los llamé (a los dirigentes de la AFA) y les dije que se reúnan con Gareca, hablen con él y por ahí los convence”.