Daniel Kanashiro pidió a hinchas alentar a la Sub 17 tras derrota ante El Salvador

La selección peruana Sub 17 se medirá ante Bolivia este miércoles a las 7:00 p.m. en el Estadio de San Marcos donde se jugará sus aspiraciones para ingresar al hexagonal final del Sudamericano de la categoría. La 'Blanquirrojita' está invicta en el campeonato con dos empates consecutivos sin goles ante Chile y Venezuela y requiere de un triunfo para quedar a un paso de la siguiente ronda.

Sin embargo, el partido de los dirigidos por Carlos Silvestri se disputará un día después de la derrota por 2-0 de la selección peruana a manos de El Salvador jugado en la ciudad de Washington, Estados Unidos por la gira de preparación con miras a la Copa América Brasil 2019.

Los hinchas siguen molestos por la pésima presentación de la Bicolor, es por eso, que el periodista deportivo de Radio Capital y DirecTV Sports Perú, aprovechó los micrófonos de su programa para exhortar a los hinchas que vayan al Estadio de San Marcos a alentar a la Sub 17 y advirtió que no se descarguen con ellos por la caída de la selección mayor.

“Yo le voy a pedir a la gente que irá hoy al estadio de la Universidad San Marcos que, por favor, el partido de la selección mayor con El Salvador lo dejen en su casa y no vayan con esa mochila y la tiren al terreno de juego. No es la misma selección. Estos chicos no han dado una sola muestra de dejadez, displicencia o que subestiman a nadie. No son tampoco una gran selección, así que todo le cuesta”, dijo Kanashiro en Capital Deportes.

“Ellos han demostrado que con sacrificio, jugando poco, pero metiendo, han conseguido dos puntos importantes que lo mantienen con vida en busca de la clasificación al hexagonal final. Dejen el partido de El Salvador con Perú y vayan a alentar a esta selección sub 17 en busca de su primer triunfo en el Sudamericano. Si las cosas van mal, queda un partido más todavía. Esta selección necesita el aliento de hincha”, finalizó.

La selección peruana Sub 17 se ubica en el tercer lugar del Grupo A con dos puntos, a tres de Venezuela y cinco del líder Ecuador.