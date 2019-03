Chile vs Venezuela EN VIVO ONLINE: por la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Sub 17

VER EN VIVO | Chile vs Venezuela se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Movistar Deportes, TyC Sports, Canal 13 y TLT | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido por la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio San Marcos desde las 5:10 pm (hora peruana), 6:10 pm hora de Venezuela y 7:10 pm (hora de Chile). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El conjunto llanero saldrá al campo de juego en búsqueda de su segunda victoria en el Sudamericano Sub 17. En el Chile vs Venezuela se juegan dos factores en ambas selecciones, la ‘vinotinto’ puede apoderarse del primer lugar del Grupo A, mientras que los ´mapochos’, de ganar, podrían meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda, de lo contrario se hundirá en la tabla.

La selección venezolana igualó sus dos primeros partidos, ante Ecuador (1-1), y contra Perú sin goles. Luego en la tercera jornada goleó 5-3 a la selección boliviana, estos resultados le han valido para que los dirigidos por José Hernández se ubiquen en la segunda casilla con 5 puntos.

Por su parte, los sureños no saben lo que es ganar en lo que va del campeonato. En la primera fecha la selección de Chile igualó sin goles ante Perú, en la segunda jornada le tocó descansar, y en la tercera fecha volvieron a la acción y cayeron derrotados 3-2 ante Ecuador.

Para ellos, el Chile vs Venezuela puede significar un partido clave que alimente sus aspiraciones en el Sudamericano Sub 17. De perder, el cuadro mapochino podría empezar a despedirse del campeonato juvenil.

¿A qué hora juegan Chile vs Venezuela HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

El Chile vs Venezuela Sub 17, por el Grupo A del Sudamericano Sub 17, está pactado para las 5:10 p. m. (hora peruana) y 6:10 p. m. (hora Venezuela) y 7:10 pm (hora de Chile); podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Chile vs Venezuela HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir todas las incidencias del Chile vs Venezuela, por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17, podrás recurrir a las señales pague por ver de Movistar Deportes (Perú), TLT (Venezuela), TyC Sports (Argentina) y Canal 13 (Chile).

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Chile vs Venezuela por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Chile vs Venezuela por el Sudamericano Sub 17

Perú - 5:10 p. m.

Ecuador - 5:10 p. m.

Colombia - 5:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 5:10 p. m.

Bolivia - 6:10 p. m.

Venezuela - 6:10 p. m.

Argentina - 7:10 p. m.

Chile - 7:10 p. m.

Uruguay - 7:10 p. m.

Sudamericano Sub 17: canales para ver Chile vs Venezuela EN VIVO ONLINE HOY

Movistar Deportes

TyC Sports (Argentina)

TLT (Venezuela)

Canal 13 (Chile)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chile vs Venezuela? | Sudamericano Sub 17