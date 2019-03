DT. de Sporting Cristal denuncia falta ética en fichajes de Alianza Lima [VIDEO]

¡Disparó con todo! El director técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, dejó en claro su molestia por la situación de dos jugadores de la institución 'rimense' que están jugando el Sudamericano Sub 17, pero que en plena competencia habrían firmado por Alianza Lima.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino denunció que Alianza Lima está incurriendo en una falta ética al contactar jugadores de otro club mientras se encuentran en competencia para hacer un negocio al cual calificó como "sucio". Los jugadores en cuestión son los juveniles Kluivert Aguilar y José Racchumick.

"Hay dos jugadores que están ahora en el Sudamericano sub 17 que pertenecen a Sporting Cristal, sin embargo, nos enteramos que ya firmaron por Alianza Lima. Son dos jugadores que a mí me interesa para que formen parte de nuestro plantel. A mí no me parece bien que se haga un trabajo sucio, por detrás. Entonces, lo que está haciendo Alianza no está bien, por más que ellos digan que los jugadores no tienen contrato", afirmó.

Además, el estratega continuó apuntando sus declaraciones contra el club íntimo puesto que detalló que Alianza le debe dinero al club 'bajopontino'.

"Alianza Lima le debe a Sporting Cristal 2 años por los derechos de formación de Alexis Cossio, un jugador que yo hice debutar en el 2013. Son 60 mil dólares y Alianza no ha cumplido con el pago", sentenció.