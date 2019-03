¿Mourinho a la Ligue 1? Dos clubes franceses lo quieren sí o sí en sus filas

A pesar de que la segunda campaña de José Mourinho con el Manchester United no prosperó en 2018, y por ello fue cesado, dos equipos de la Ligue 1 de Francia están preguntando por el estratega portugués. Según informó el diario galo L'Equipe, Olympique de Lyon y Mónaco son los clubes interesados en él.

El medio periodístico reveló, además, que el exdirector técnico de los 'Red Devils' ha tomado una posición de hermetismo, con respecto a su nuevo destino. "Si digo que no, no seré honesto. Si digo que sí, comenzarás a especular sobre los clubes que podrían interesarme y que tendrán un puesto libre", declaró.

Aparte de Lyon y Mónaco, el Lille también estaría dispuesto a contratar al portugués. En febrero, Mourinho asistió a un partido de ese club y fue bien recibido por la dirigencia; por este motivo, los rumores se fortalecieron. Por otro lado, el entrenador del Chelsea no ve con malos ojos dirigir en la liga de Inglaterra, Portugal o España, dejando entrever que "podría volver a los terrenos que ya conoce".

Le desea buena suerte a Zidane

'The Special One', autoapodado así por la Champions League ganada con el O' Porto, consideró, asimismo, que no se puede hablar de una carrera exitosa de Zinedine Zidane porque todavía le falta mucho camino por recorrer.

Mourinho dijo que esta etapa con el Real Madrid será más dura. "Tiene que construir un equipo, tomar decisiones, comprar y vender jugadores. Tiene que entrenarles y darles una filosofía de juego", indicó el luso.

Portada del diario L'EQUIPE este miércoles