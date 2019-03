DT de El Salvador tras triunfo contra Perú: "Jugamos con 9 suplentes" [VIDEO]

Carlos de los Cobos, entrenador de El Salvador, se mostró orgulloso de sus jugadores tras la victoria por 2-0 ante la selección peruana en Washington. El DT de la Selecta, quien brindó unas polémicas declaraciones en la previa del amistoso por Fecha FIFA 2019, ratificó su postura de que duelo frente al Bicolor no le importaba y que alineó un equipo de nueve suplentes.

“Creo que hubo un malentendido, hace tres días jugamos un partido fundamental para poder clasificar a Copa Oro y se combinaran un par de resultados. Quizá no tuve el cuidado de usar los términos adecuados y dije que lo que más me importaba era el partido ante Jamaica y lo de Perú no era tan importante para mí, por lo que significaba el otro partido”, declaró de los Cobos en conferencia de prensa.

“La realidad es que es que iniciamos con un equipo alternativo, solamente dos jugadores de los que participaron con Jamaica, que podemos decir que era el cuadro titular, solamente el portero Henry Hernández y el defensa central Roberto Dormínguez" Todos los nueve jugadores que iniciaron, estuvieron en banca en el partido anterior. Pero al final, todos tienen calidad, hay competencia muy sana dentro del grupo y eso nos ha permitido ir creciendo”, agregó.

Por otro lado, de los Cobos señaló que el conjunto de Ricardo Gareca no los subestimó porque tomó la iniciativa para hacerles daño y anotar el gol, pero sus jugadores se organizaron bien en defensa. “Es una lección para todos, en el fútbol nada esta escrito, normalmente se piensa que el que tiene la pelota siempre gana y siempre no es así. Estoy muy contento y orgulloso del grupo que manejo”, finalizó.

El amistoso por Fecha FIFA 2019 formó parte de la preparación de Perú, para la Copa América Brasil 2019 y de El Salvador, para la Copa de Oro.