Ricardo Gareca no concibe la derrota ante El Salvador: "Fue un partido extraño" [VIDEO]

Ricardo Gareca, luego de que la selección peruana finalizara la primera Fecha FIFA del 2019 con derrota ante El Salvador, dio la cara en conferencia de prensa y afirmó que el partido ante el conjunto centroamericano fue "extraño".

El 'Tigre' fue consciente de que sus dirigidos perdieron muchas ocasiones de gol y que su rival hizo un gran papel en lo defensivo; sin embargo, no quiso atacar a algún jugador en particular por lo demostrado en el Perú vs El Salvador.

"Hoy fue un partido extraño, de esos que se ven en el fútbol. Somos una selección que le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. No tengo nada que reprochar a los muchachos porque dieron todo en el campo", empezó diciendo Ricardo Gareca en la conferencia de prensa.

"Se intentó, pero el fútbol tiene esas cosas raras en las que el rival pateó una sola vez al arco y ganó 2-0. La efectividad es lo más importante en el este deporte. Si bien no fue un buen partido nuestro desde la búsqueda, los chicos intentaron ante un equipo que salió a defender", añadió el estratega de Perú.

Esto dijo Ricardo Gareca luego del Perú vs El Salvador en amistoso de Fecha FIFA 2019

El equipo de Ricardo Gareca termina la primera Fecha FIFA del 2019 con una victoria (ante Paraguay) y derrota. Previo a la Copa América, la selección peruana tendrá la oportunidad de corregir los errores mostrados ante El Salvador en unos amistosos que le permitirán al entrenador argentino escoger a los futbolistas que nos representarán en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.