Chile vs Estados Unidos: Pulisic decretó el 1-0 con sutil definición [VIDEO]

¡Obra maestra! Christian Pulisic fue el autor del primer tanto de Chile vs Estados Unidos en el Estadio BBVA Compass Stadium en partido amistoso de fecha FIFA 2019. El volante estadounidense recibió un pase a la espaldas de los centrales y definió a placer para el 1-0. El video fue subido a YouTube.

La jugada se dio a los 4’ minutos del primer tiempo. Cuando todas los asistentes se acomodaban en sus asientos, Gyasi Zardes recibió el balón cerca a 30 metros del arco rival y envió un pase largo para Pusilic entre Gary Medel y Gonzalo Jara, tal como se aprecia en el video de YouTube.

La estrella del Borussia Dortmund, fichado en el mercado de invierno por el Chelsea a cambio de 64 millones de euros, ingresó con velocidad y ante la rápidad salida del portero Gabriel Arias, decidió picarle el balón que terminó en las redes del arco chileno. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

A sus 20 años, Christian Pulisic anotó su segundo gol consecutivo con la selección de Estados Unidos y ya lleva 11 tantos desde su debut absoluto en 2016.

⚽️#USMNT: Pulisic puts one away early!

(🎥 via @USMNT)pic.twitter.com/Ge9GEBC7tG