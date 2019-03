Perú vs El Salvador EN VIVO vía CMD Movistar Deportes por amistoso Fecha FIFA 2019

Perú vs El Salvador EN VIVO | Se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO por CMD Movistar Deportes en un partido amistoso por la Fecha FIFA 2019 en el Robert F. Kennedy Stadium de Washington, Estados Unidos. Si no quieres perderte ningún encuentro de fútbol en vivo, sigue minuto a minutos en LaRepublica.pe.

La selección nacional, dirigida por el técnico argentino Ricardo Gareca, enfrentará a su similar de El Salvador en su segundo encuentro de preparación en este año con miras a la próxima Copa América que se realizará en Brasil el próximo junio. La 'Blanquirroja', después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, ha ganado ha jugador seis partidos, de los cuales ha conseguido dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Por su parte, la selección centroamericana viene en un buen nivel, ya que ha ganado los tres últimos partidos que ha disputado.

“Tenemos que seguir sosteniendo una idea futbolística que nos permita ser más sólidos. No veo motivos para que Perú cambie. Al contrario, creo que debemos afianzar una idea. Lo importante es que el equipo mantuvo el cero en el arco y eso es gracias a un sacrificio de los muchachos" dijo Ricardo Gareca antes del encuentro de Perú vs El Salvador.

Mientras que Carlos de los Cobos, el técnico de El Salvador, tuvo unas declaraciones polémicas previo al encuentro. "Ese juego ante Perú no me interesa en lo absoluto. Nos levantamos a las 3:00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", confesó de los Cobos.

¿A qué hora juegan Perú vs El Salvador EN VIVO HOY por amistoso de Fecha FIFA 2019?​

​​​​​​El partido amistoso de Perú vs El Salvador se jugará a las 7:00 p. m. (hora peruana) y a las 6:00 p. m. (hora salvadoreña). Este encuentro se realizará un día antes del Perú vs Bolivia que se disputará en el estadio de San Marcos por el torneo Sudamericano Sub 17.

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: cuotas de las casas de apuestas del amistoso por Fecha FIFA 2019

- Te Apuesto: 1.15 (Perú), 5.75 (Empate), 12.50 (El Salvador)

- Inkabet: 1.30 (Perú), 5.00 (Empate), 12.00 (El Salvador)

- Betsson: 1.29 (Perú), 5.05 (Empate), 10.50 (El Salvador)

- Bet365: 1.25 (Perú), 5.00 (Empate), 15.00 (El Salvador)

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: pronóstico y/o historial del amistoso de Fecha FIFA 2019

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: ¿Qué canales realizarán la transmisión por amistoso de Fecha FIFA 2019?

Para poder ver en vivo los 90 minutos de partido de la selección peruana contra la selección del El Salvador, podrás hacerlo por CMD Movistar Deportes, quien se hará cargo de la transmisión. Este encuentro se realizará con el objetivo de mejor la idea de juego que tiene Ricardo Gareca y estar preparados para las próximos campeonatos oficiales.

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: ¿cómo y dónde ver EN DIRECTO y GRATIS partido amistoso de Fecha FIFA 2019?

Si deseas disfrutar de uno de los amistosos internacionales más importantes de esta Fecha FIFA del 2019, en Perú podrás hacerlo gracias CMD Movistar Deportes y así poder disfrutar de las mejores jugadas de los futbolistas que admires.

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: alineaciones por amistoso de Fecha FIFA 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo; y Beto da Silva.

El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén; Joaquín Rivas.

Fecha FIFA 2019: Perú vs El Salvador HOY EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes TV

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati y Ramón Quiroga

Fecha FIFA 2019: Perú vs El Salvador HOY EN VIVO ONLINE por Latina TV

Narración: Freddy Cora

Comentarios: Eddie Fleischmann, 'Coki' Gonzales y Sergio ‘Checho’ Ibarra

Fecha FIFA 2019: Perú vs El Salvador HOY EN VIVO ONLINE por DirecTV Sports

Narración: Leandro Zapponi

Comentarios: Rodrigo Morales

Perú vs El Salvador EN VIVO HOY: ¿dónde seguir EN DIRECTO ONLINE el amistoso de fecha FIFA 2019?

Al finalizar el amistoso internacional te traeremos el resumen con todos lo goles y las jugadas más importante.