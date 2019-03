Conor McGregor: ¿qué dijo el presidente de UFC tras el sorpresivo retiro del irlándes?

Conor McGregor anunció de forma sorpresiva su retiro, por segunda vez, de las MMA con un escueto mensaje en sus redes sociales. La noticia no cayó bien para los fans; sin embargo, el presidente de UFC tomó la decisión del irlándes con mucha tranquilidad.

El periodista de ESPN, Brett Okamoto, publicó unos mensajes de Dana White sobre el retiro de 'The Notorious', donde afirmó que hubiera hecho lo mismo si estuviera en el lugar de su estrella.

“Conor McGregor tiene el dinero suficiente para retirarse y su whisky está teniendo mucho éxito. Tiene sentido. Si yo fuera él, haría lo mismo. Se retira como peleador, pero seguirá trabajando. Su licor lo mantendrá ocupado y estoy seguro que tiene otros proyectos", afirmó el presidente de UFC.

El peleador irlandés tuvo su último combate ante Khabib Nurmagomedov por el título de los pesos ligeros, pero fue derrotado por el ruso en el UFC 229 que llamó la atención de los medios por la batalla campal que se vivió luego de finalizado el combate.

“(Conor) ha sido muy divertido de ver. Ha logrado cosas importantes en este deporte. Estoy tan feliz por él y espero seguir viendo como tiene éxito fuera del octágono”, finalizó Dana White.

Por el momento todo lo relacionado al futuro de Conor McGregor está en especulaciones. Algunos medios ingleses como The Sun ya lo colocan como futuro jale de WWE con miras a Wrestlemania 35.

Statement from Dana White (@danawhite) on Conor McGregor’s retirement announcement moments ago, via text. pic.twitter.com/MNPnYypKPn