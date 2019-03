Wrestlemania 35 tendrá su primera lucha femenina como evento estelar

Tres mujeres que harán historia en la lucha libre. WWE confirmó en sus redes sociales que por primera vez en 35 años una lucha femenina será la encargada de cerrar el máximo evento de la compañía: Wrestlemania.

La triple amenaza entre Ronda Rousey (c) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el título femenino de Raw será el último combate del magno evento que se realizará el próximo domingo 7 de abril en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

WWE ha realizado en los últimos tres años un impulso a la división femenina y ahora destacan casi al mismo nivel que los varones. La contratación de Ronda Rousey, excampeona de UFC, ayudó también a que los altos mandos de la empresa tomen esta decisión histórica para Wrestlemania 35.

La rivalidad la iniciaron Ronda y la irlandesa Becky Lynch desde el año pasado. Ambas debían enfrentarse en Survivor Series, pero una lesión de la irlandesa cambió los planes e hizo que la expeleadora de MMA enfrente a Charlotte Flair en aquel evento.

La popularidad que tienen las tres luchadoras también influyó mucho en WWE pues la rivalidad que crearon ha llamado la atención de los fanáticos que esperan con mucha expectativa lo que harán en el ring en Wrestlemania.