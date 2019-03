Ver EN VIVO Perú vs El Salvador: chocan en Washington por amistoso internacional | EN DIRECTO

Perú vs El Salvador EN VIVO | Se enfrentan HOY ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes, Latina y DirecTV desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Robert F. Kennedy, en Washington por amistoso internacional Fecha FIFA 2019. El partido está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana), asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

La selección peruana derrotó el viernes en el Red Bull Arena de Nueva Jersey por 1-0 a Paraguay con gol de Christian Cueva, resultado que cortó una racha de dos derrotas consecutivas y que, de paso, aguó la fiesta de estreno del argentino Eduardo Berizzo como entrenador sustituto del colombiano Juan Carlos Osorio.

La única duda en la Bicolor la produjo el delantero Jefferson Farfán, que se entrenó al margen del grupo para minimizar los efectos de una sobrecarga muscular. No obstante, su inclusión en el once no parece estar comprometida, aunque el médico Julio Segura señaló que esperarán como evoluciona hasta horas antes del partido. Su lugar lo tomaría Beto Da Silva.

“Tenemos claros los objetivos que tenemos por delante, pero en ese camino necesitamos buenos resultados. Ante Paraguay pudimos darle una alegría a la gente y la idea es seguir por esa senda ante El Salvador”, señaló El Tigre’ Gareca.

Con los partidos contra Paraguay y El Salvador la selección peruana ha comenzado su preparación para la Copa América, del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

La @SeleccionPeru 🇵🇪 enfrentará mañana a El Salvador en Washington. Aquí un dato de la Blanquirroja jugando en suelo estadounidense. 👇 pic.twitter.com/jtK6BjDBkS — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 25 de marzo de 2019

Mientras que, El Salvador viene de vencer por 2-0 a Jamaica en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf y clasificaron a la Copa de Oro 2019 tras una combinación de resultados que los favoreció. Este será el segundo amistoso que sostendrán bajo el mano del entrenador Carlos de Los Cobos, puesto que, el primero terminó con goleada por 3-1 a Guatemala.

A pesar de la oportunidad de destacar ante un rival que ha garantizado la continuidad del trabajo de Gareca, De los Cobos formuló criticas a la organización del amistoso. "Nos levantamos a las 3.00 de la mañana del domingo y luego salimos al aeropuerto para salir a las 6:00 de la mañana. Hay que entrenar el lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces", apuntó.

😍😍🇸🇻🇸🇻⚽️⚽️💙💙🙌🙌



Muchas felicidades al Cuerpo Técnico y Jugadores de .@LaSelecta_SLV por la clasificación a @CopaOro .@Concacaf

Será la onceava participación.



Gracias a toda la noble afición por el apoyo brindado en el juego ante Jamaica. pic.twitter.com/Iuuw7e57bh — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 25 de marzo de 2019

El Salvador tiene como máximo desafío en 2019 la Copa Oro que transcurrirá en territorio estadounidense durante el mismo periodo de la Copa América.

Perú vs El Salvador EN VIVO por amistoso FIFA: horario

- Perú vs El Salvador en Argentina: 22:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Bolivia: 21:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Brasil: 22:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Colombia: 20:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Chile: 22:00 horas.

- Perú vs El Salvador en España: 02:00 horas del 27 de marzo.

- Perú vs El Salvador en Ecuador: 19:00 horas.

- Perú vs El Salvador en México: 19:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Perú: 19:00 horas

- Perú vs El Salvador en Paraguay: 22:00 horas.

- Perú vs El Salvador en Uruguay: 22:00 horas.

Perú vs El Salvador EN VIVO: Canales en el mundo para ver el amistoso FIFA

- Perú vs El Salvador en Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada.

- Perú vs El Salvador en El Salvador: EsMiTv.

- Perú vs El Salvador en Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5.

- Perú vs El Salvador en Perú: Movistar Deportes Peru.

- Perú vs El Salvador en el mundo: PPV.

Perú vs El Salvador EN VIVO por amistoso FIFA: canales peruanos

- Movistar Deportes (Canal 03 en Movistar TV) y Movistar Deportes HD (Canal 703 en Movistar TV)

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati y Ramón Quiroga

Cancha: Pedro García y Michael Succar

- Latina TV (Canal 02 en Movistar TV) y Latina TV HD (Canal 702 en Movistar TV)

Narración: Freddy Cora

Comentario: Eddie Fleishmann, Coki Gonzáles y Sergio Ibarra

Cancha: Fernando Egúsquiza.

Perú vs El Salvador EN VIVO por amistoso FIFA: ¿Dónde jugarán?

El Perú vs El Salvador se jugará EN VIVO EN DIRECTO en el Estadio Robert F. Kennedy, el cual está ubicado en Washington, en los Estados Unidos.

Perú vs El Salvador EN VIVO: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo y Beto da Silva.

Entrenador: Ricardo Gareca

El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén y Joaquín Rivas.

Entrenador: Carlos de los Cobos

Perú vs El Salvador EN VIVO por amistoso FIFA: ¿Dónde VER GRATIS Y EN DIRECTO el partido?

Si quieres VER EN VIVO EN DIRECTO GRATIS el Perú vs El Salvador, puedes descargarte la aplicación de Movistar Deportes y suscribirte a modo de prueba por algunos días. De esta forma podrás seguir todos los pormenores de este amistoso internacional FIFA.

Asimismo, si quieres seguir EN VIVO el minuto a minuto del Perú vs El Salvador, puedes conectarte a la web de LaRepública.pe, donde estarás informado sobre todos los detalles de este y otros duelos.