Chile vs Estados Unidos EN VIVO: desde Houston en amistoso internacional

VER EN VIVO | Chile vs Estados Unidos HOY ONLINE EN DIRECTO vía CDF Premium | chocan en el Estadio BBVA Compass de Houston por partido amistoso internacional Fecha FIFA 2019.. El partido está programado para las 6:55 p.m. (hora peruana) y 8:55 p.m. (hora de Chile). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Chile dejó una mala imagen en su último partido duspitado en California tras caer por 3-1 ante México. El conjunto conducido por el colombiano Reinaldo Rueda cometió varios errores que propiciaron los goles de Raúl Jiménez, Héctor Horeno e Irving Lozano, mientras que Nicolás Castillo descontó a falta de 20 minutos, pero no pudieron igualar el marcador.

Con el objetivo de ir armando el equipo de la Copa América, el técnico de La Roja preparará varios cambios para tratar de mejorar lo mostrado ante México. Sin Alexis Sánchez por lesión pero con Arturo Vidal en el campo, el cuadro mapocho buscará su quinto triunfo en la era de Rueda.

“En Chile estamos viviendo un momento diferente, la idea es que se adquiera esa conciencia. Los jugadores hicieron el mea culpa y se responsabilizaron por no clasificar el Mundial porque cometieron errores. No nos podemos conformar con lo que hemos hecho en los amistosos“, señaló Rueda a quien los resultados no lo han acompañado en Chile.

Por su parte, Estados Unidos viene motivado al duelo con el vigente Campeón de América tras vencer por 1-0 a Ecuador con gol de Gyasi Zardes. El cuadro estadounidense lleva tres triunfos consecutivos y llegará de la mejor manera para la Copa de Oro, el torneo de selecciones de la Concacaf.

Lo que queremos conseguir ante Chile es seguir creciendo como equipo de cara al futuro y especialmente conocernos mejor, ser competitivos. Si al final logramos el triunfo, mucho mejor”, manifestó el entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter.

Chile vs Estados Unidos EN DIRECTO ONLINE: Horarios en el mundo

- Chile vs Estados Unidos en Argentina: 20:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Bolivia: 19:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Chile: 20:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Colombia: 18:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en España: 23:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Estados Unidos:

- Chile vs Estados Unidos en Ecuador: 18:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en México: 17:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Perú: 18:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Paraguay: 20:55 horas.

- Chile vs Estados Unidos en Uruguay: 20:55 horas.

Canales que transmitirán el Chile vs Estados Unidos EN VIVO

- Chile vs Estados Unidos en Argentina: ESPN Play Sur, ESPN 2.

- Chile vs Estados Unidos en Chile: CDF Premium, CDF HD, ESPN 2, CDF Basico, ESPN Play Sur.

- Chile vs Estados Unidos en Colombia: ESPN Play Sur.

- Chile vs Estados Unidosen Estados Unidos: Univisión Deportes, Univisión Radio, Univisión Deportes EN Vivo, UniMás, ESPN 2.

- Chile vs Estados Unidosen Ecuador: ESPN Play Sur.

- Chile vs Estados Unidos en México: ESPN 2 Norte, ESPN Play Norte.

- Chile vs Estados Unidos en Perú: ESPN 2, ESPN Play Sur.

- Chile vs Estados Unidos en Paraguay: ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur.

- Chile vs Estados Unidos en Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN 2.

¿Dónde jugarán Chile vs Estados Unidos?

El Chile vs Estados Unidos se jugará EN VIVO EN DIRECTO en el BBVA Compass Stadium, el cual está ubicado en Houston, Texas en los Estados Unidos.

Chile vs Estados Unidos EN VIVO: probables alineaciones

Chile: Cortés; Isla, Maripán, Jara, Mena; Aránguiz, Medel, Hernández, Vidal; Castillo y Meneses.

Estados Unidos: Johnson; Yedlin, Long, Brooks, Ream; Morris, Roldán, Bradley, Arriola; Pulisic y Zardes.

