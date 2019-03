Brasil vs República Checa EN VIVO ONLINE: partidazo amistoso por Fecha FIFA 2019

VER EN VIVO | Brasil vs República Checa se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido amistoso internacional por Fecha FIFA 2019 | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará desde el Sinobo Stadium a partir de las 2:45 pm (hora peruana) y 3:45 pm (hora de Brasil). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La ‘Canarinha’ no despegó en el último duelo frente Panamá donde Tite probó nuevos jugadores con el fin de buscar recambios para la Copa América Brasil 2019. La selección de Brasil no pasó del empate a uno frente a los ‘canaleros’ rompiendo su racha de seis victorias consecutivas post mundial.

La presión está a flor de piel, en el Brasil vs República Checa, Tite está obligado a ganar, y es que por historia, la ‘Verdeamarelha’ no puede quedar mal ante el mundo. Se debe destacar que Neymar no ha sido tomado en cuenta ya que arrastra una lesión. La responsabilidad caerá sobre las cabezas de Arthur, Coutinho, Fabinho, Gabriel Jesus y Firmino, para conseguir un resultado favorable.

Tá chegando a hora de mais um jogo da #SeleçãoBrasileira! Equipe encara a República Tcheca, em mais um teste para a Copa América.



🇧🇷 x 🇨🇿 - 16h45 pic.twitter.com/naaFuZR6nG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 26 de marzo de 2019

La selección de Brasil encabeza el Grupo A de la Copa América 2019, torneo donde será el anfitrión. Los ‘cariocas’ les tocará medirse ante Perú, Venezuela y Bolivia, siendo las selección altiplánica su primer contendor en dicho certamen.

Por su parte, los dirigidos por Jaroslav Silhavy no la pasaron nada bien en su debut en las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, fueron aplastados con un marcador de 5-0 ante Inglaterra. El Brasil vs República Checa será la gran oportunidad digerir ese sabor amargo, y de ganarle al pentacampeón del mundo los reencontraría con sus hinchada.

Brasil vs República Checa: historial de enfrentamientos

Este será la segunda vez que ambas selecciones se midan, el primer careo se dio en medio de la Copa Confederaciones de 1997 en Arabia Saudita. Aquella vez la selección de Brasil se llevó el triunfo con un claro 2-0 ante República Checa.

