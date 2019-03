Que nadie nos pare

En la victoria o en la derrota, este grupo, liderado por Ricardo Gareca, no camina solo. Cuenta con el respaldo de 33 millones de peruanos que celebran sus triunfos y que son el soporte anímico en las caídas. Los jugadores repiten que es un partido amistoso, pero reconocen que cuando se ponen la ‘Bicolor’ están obligados a ganar. Hoy (8:00 p.m.) la selección peruana enfrenta a El Salvador en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, en busca de alargar el dulce sabor de la victoria que nos permita mirar con optimismo el futuro.

El ‘Tigre’ quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos ante Paraguay –encuentro que ganamos por la mínima diferencia–, sin embargo, reconoce que la ‘Bicolor’ aún no encuentra el rendimiento óptimo para disputar la Copa América Brasil 2019. Ayer, en el Soccer Plex, el estratega nacional realizó su última práctica con miras al duelo ante los salvadoreños. Trabajos de balones detenidos y ejercicios tácticos fueron lo que realizaron los seleccionados. “Hay que movernos para tener posibilidad de descarga”, repitió Ricardo Gareca mientras se realizaban trabajos con el balón.

¿Cambios en el 11?

El ‘Tigre’ ha decidido que es momento de probar algunos jugadores. Por ejemplo, en la zaga central jugarían Anderson Santamaría y Alexander Callens. Por las bandas, los laterales se mantendrían, igual que la volante que se puede dictar de memoria (Tapia, Yotún, Carrillo, Flores y Cueva), mientras que el único delantero sería Beto Da Silva, que tomaría el lugar de Jefferson Farfán, que no pudo trabajar con normalidad debido a una fatiga muscular. Hoy en la mañana será la última prueba, aunque la idea es no arriesgar a ningún jugador, e incluso Gareca recién confirmaría el once que pondrá ante los centroamericanos.

Ante Paraguay, la ‘Bicolor’ volvió a demostrar el fútbol que sorprendió al mundo en Rusia 2018, sin embargo, esa idea de juego solo duró 45 minutos. “Necesitamos sostener nuestro plan”, señaló Gareca en conferencia de prensa luego del partido ante los ‘Guaraníes’, donde quedan varias tareas pendientes por resolver, aunque la selección volvió a conseguir un triunfo después de seis meses -el último había sido ante Chile en octubre del año pasado-.

En el complemento, Gareca podría darle minutos a algunos jugadores que buscan meterse en la lista final para la Copa América, que arranca en menos de tres meses en Brasil. A pesar de aparecer como favoritos para este partido, en la cancha deberá demostrar que está a la altura de las expectativas.

Por su parte, el estratega de El Salvador, Carlos de los Cobos, indicó que jugará con un equipo alterno. El DT quiere darle la oportunidad a los jugadores más jóvenes para que se muestren en un encuentro internacional. La ‘Selecta’ clasificó a la Copa de Oro de la Concacaf después de vencer 2-0 a Jamaica y una serie de resultados que lo favorecieron. ❖

las cifras

2016se desarrolló el último enfrentamiento entre Perú y El Salvador. La ‘Bicolor’ ganó 3-1.

52

partidos disputó Christian Cueva con la camiseta de la selección peruana.