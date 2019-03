Maradona pide a Ricardo Gareca como DT de la selección argentina [VIDEO]

A pesar que Ricardo Gareca tiene contrato vigente y el compromiso de mantenerse al mando de la selección peruana hasta fines del 2021, el entrenador sigue siendo una pieza atractiva para el resto de equipos, tal como lo aseguró Diego Armando Maradona.

Una vez más las declaraciones de Diego Armando Maradona remece a Argentina luego de sugerir al ‘Tigre’ Gareca como el próximo estratega de la ‘albiceleste’ por encima de Marcelo Gallardo, pretendido por el presidente de la AFA, Claudio el ‘Chiqui’ Tapia.

"Gallardo merece mi respeto y es un amigo, pero yo elegiría a Gareca para la selección (Argentina)", manifestó el DT de Dorados de Sinaloa a ‘FOX Sports Radio’. Además, explicó que su elección se debe al trabajo que dejó el ‘Flaco’ con la ‘bicolor’, asimismo que ningún otro DT se atreverá a aceptar por los problemas en la AFA.

"Ricardo Gareca tiene la personalidad que tiene que tener para dirigir la selección. Gareca es mi preferido. Los que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la selección por como viene la mano. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía. No lo hay",

En cuanto a la crisis deportiva del equipo de la ‘Albiceleste’, fiel a su estilo, Diego Maradona no quiso referirse a Lionel Messi pero calificó que la selección no tiene futuro. "Yo no le quito el trabajo a nadie pero la selección es un boliche. No veo futuro en la selección", sentenció.

