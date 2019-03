Ecuador vs Chile EN VIVO: Hora y canal para ver la jornada 3 del Sudamericano Sub 17

VER EN VIVO Ecuador vs Chile | EN DIRECTO ONLINE GRATIS | Vía Movistar Deportes | La selección de Ecuador se enfrenta HOY lunes 25 de marzo a la selección chilena a partir de las 19:30 horas (Perú) en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la jornada 3 del grupo A del Sudamericano Sub 17. Si quieres seguir el minuto a minuto de este y otros partidos, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe, donde encontrarás el resumen y todos los goles de este duelo.

Ecuador y Chile se encuentran invictos en lo que va del Sudamericano Sub 17 y quieren seguir sumando para ganar un cupo al hexagonal final del torneo, el cual otorgará cuatro pases para el Mundial de esta categoría.

Chile debutó sin gol ante Perú luego de descansar en la jornada inaugural y su objetivo ante Ecuador es claro: sumar de a tres para seguir con un pie en el Sudamericano Sub 17.

Por su parte, la selección de Ecuador tiene dos encuentros sin perder. El primero terminó empate contra Venezuela y el último fue victoria por 1-0 ante Bolivia. Esto coloca a los ecuatorianos como únicos punteros del grupo A del Sudamericano Sub 17.

Venezuela y Perú se encuentran segundos con dos unidades cada uno, Chile está cuarto con un punto y en la última posición del grupo A del Sudamericano Sub 17 está Bolivia.

Ecuador vs Chile: Posibles alineaciones

Ecuador: Lopez, Morán, Hincapié, Cabezas, Delgado, Farfán, Plijas, Delgado, Mercado, Valencia, Mejía.

Chile: Fierro, Tati, González, Flores, Riquelme, Tapia, Pizarro, Pérez, Aravena, Díaz y Oroz.

Ecuador vs Chile: Horarios en el mundo

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Argentina: 21:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Bolivia: 20:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Brasil: 21:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Chile: 21:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Colombia: 19:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Ecuador: 19:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Estados Unidos: 19:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en España: 01:30 horas del 26 de marzo.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en México: 18:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Paraguay: 21:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Perú: 19:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en República Dominicana: .

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Uruguay: 21:30 horas.

- Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17 en Venezuela: 20:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres ver EN VIVO EN DIRECTO el Ecuador vs Chile por el Sudamericano Sub 17, tiene que sintonizar la señal de Movistar Deportes. Este es el canal oficial que transmite los duelos del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del Ecuador vs Chile a través de la web de LaRepública.pe. Ahí te informaremos sobre los goles, jugadas polémicas y el resumen de este duelo por el Sudamericano Sub 17.

¿Dónde ver Ecuador vs Chile desde celular o tablet?

En caso desees seguir el Ecuador vs Chile desde tu celular o tablet, debes descargar completamente GRATIS la aplicación de Movistar Play.

Gracias a este aplicativo, podrás seguir todos los partidos del Sudamericano Sub 17.